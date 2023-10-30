以巴衝突｜加沙民眾闖搶麵粉物資　聯合國憂公民秩序崩潰

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）10月29日表示，數千名加沙民眾前一天闖入該機構的倉庫和配送中心，搶奪麵粉和一些「生存所需的基本物資」。該組織指此跡象引人憂慮，顯示在經過3星期的戰事與封鎖後，公民秩序（civil order）正開始崩潰。



有加沙居民說，他們的房屋被摧毀，沒有食物、食水，沒有任何援助，連廁所都沒有，如果不是有需要，都不會來搶奪物資。另有民眾說，需要為小朋友提供糧水。

近東救濟工程處通訊主任圖馬（Juliette Touma）表示，事件反映加沙人民陷入絕望、耐性及承壓能力正跌入谷底。她又表示，近東救濟工程處29日沒有收到任何額外的物資，「這些物資非常非常少，無法滿足當地的巨大需求。」

圖馬表示，期望包括燃料在內的人道物資，能夠定期發送，並增加運送貨車的數量。此外，近東救濟工程處已有59名成員在戰事中喪生，不排除實際人數更高。由於人員減少、物資受限，該機構幫助加沙人民的能力，正在不斷削弱。

近東救濟工程處於1949年第一次中東戰爭後成立，在加沙、約旦河西岸、約旦、敘利亞和黎巴嫩服務，提供學校、醫療保健和人道援助等。