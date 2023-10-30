香山論壇｜俄羅斯防長紹伊古工作抵北京工作訪問

俄羅斯國防部表示，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）10月30日抵達中國首都北京進行工作訪問。期間，他將出席第十屆北京香山論壇。



本屆香山論壇時隔四年再次實體舉行。已有90餘個國家和國際組織官方代表團確認參會。本屆論壇參會代表數量和層級創歷史新高，特別是發展中國家、國際和地區組織的參與度大幅提升。

俄國防部公布：「俄防長將在主題為『大國責任與全球安全合作』的全體會議上發表演講。出席本屆論壇的有來自亞太國家和一些歐洲國家的高級官員、國防部長和主要專家。」

第十屆北京香山論壇於10月29日至31日在京舉行。本屆論壇的主題是「共同安全、持久和平」，聚焦全球安全倡議重點合作方向，為各方共議安全難題、求解安全之策、促進安全合作提供平等發聲機會。

論壇設置了4個全體會議議題，包括「大國責任與全球安全合作」「發展中國家在全球安全中的作用」「亞太安全架構：現狀與未來」「地區安全與發展：路徑與目標」。

本屆香山論壇時隔4年再次實體舉行。已有90餘個國家和國際組織官方代表團確認參會。本屆論壇參會代表數量和層級創歷史新高，特別是發展中國家、國際和地區組織的參與度大幅提升。