習近平拜登11月會晤遲遲未確定　美媒：北京想美國更多讓步

中國外長王毅結束3天訪問美國行程，不過外界期待中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）的11月會面仍未確實，兩國政府均未正式宣布，美媒10月29日指，北京希望用手中籌碼，迫使拜登政府作更多讓步。



中國外交部長王毅10月28日與美國戰略界人士舉行座談時，表示中美雙方都同意朝着實現三藩市元首會晤共同努力，同時「通往三藩市」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」，為此雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾。

美國之音29日引述美國喬治城大學美中全球議題對話項目高級研究員、前美國高級情報官員偉德寧（Dennis Wilder）的看法指，北京在從拜登政府那裏得到最大讓步前，不會對「習拜會」鬆口。

中美關係：美國總統拜登2023年10月27日在白宮會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。圖為中國駐意大利大使賈桂德社交媒體X賬號發布王毅與拜登會面的照片。（中國駐意大利大使賈桂德社交媒體X賬號）

想美國在起碼2議題讓步

報道認為北京的考量可能是希望利用其在中東問題上的影響力和恢復美中兩軍之間高層交流高層渠道向華府施壓，要美方在中方更為關切的議題讓步，例如是台灣議題、高科技出口管制等。

《華爾街日報》28日引述不具名的美國官員指，他們不預期中方會很快確認中美領袖在亞太經濟合作組織（APEC）峰會的會面，認為中方會到峰會舉行前不久才確認。