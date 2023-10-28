白害稱：中美致力讓「習拜會」11月APEC峰會場邊舉行

路透社10月28日引述美聯社稱，中美兩國就11月中國國家主席習近平晤美國總統拜登（Joe Biden）達成協議。



美聯社27日引述一位未透露姓名的官員的話稱，中美已就美國總統拜登和中國國家主席習近平11月舉行峰會達成協議。

美聯社報道稱，11月「習拜會」會面安排細節仍在制定中。

一名匿名的美國高級官員向記者說：

我們正在為這樣的會議做準備。顯然，中國領導人經常會接近成行前公開確認，因此我將讓中方決定是否以及何時宣布這一消息。

這名美國官員補充稱：

可能發生的會議（習拜會）的一個重要部份將是兩位領導人坐在一起，就戰略意圖進行對話。

中美就「習拜會」達成協議的消息，是一名美國官員在中國外長王毅與美國務卿布林肯（Antony Blinken）會面數小時後說的。王毅也與拜登進行1個小時的會面。

這是中國外交部長2018年以來首次訪問華盛頓。

白宮稱這次會談是保持兩個有深刻的政策分歧的地緣政治對手保持溝通管道暢通的「好機會」。

根據美聯社的報道，中美已就中國國家主席習近平及美國總統拜登11月會面達成協議。倘成事，這是繼印尼峇里島二十國集團峰會舉行期間會面後，兩人再次面對面會晤，有關安排備受國際社會注視。照片攝於2022年11月14日。（Reuters）

習近平與拜登對上一次會面，已是2022年11月印尼峇里島二十國集團峰會舉行時。此外習近平對上一次訪美，已是2017年7月。他到訪時任美國總統特朗普（Donald Trump）名下、位於佛羅里達州的海湖莊園。

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美國官員稱，王毅與美國務卿布林肯和美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在兩天內的會晤總計9個小時，並稱這些互動「坦誠而深入」。

美官稱，布林肯和王毅之間也就以巴衝突進行「坦誠的交流」。

拜登最高級幕僚提出華府的主要關切：恢復兩國之間軍事溝通渠道的必要性、北京在東海和南海的行動、台灣、人權、芬太尼前體的流動以及在華被拘留的美國人案件。

以下是美國務卿布林肯與中國外長王毅舉行會面的照片：