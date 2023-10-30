泰國向中國購潛艇變買護衛艦　泰媒分析：為安撫北京

載浮載沉70年，泰國海軍遲遲無法圓潛艇夢。軍方願放棄遇到瓶頸的中國潛艇採購項目，改而採購更昂貴的護衛艦，有分析指泰國此舉可能是為了安撫中國的外交舉措。



泰國國防部長素廷（Sutin Klungsang）10月20日宣布暫停採購中國制S26T潛艇的計劃，原因是歐盟對華的軍備出口限制，導致中國造船廠無法按照泰國海軍的合同，為潛艇採購德國製造的MTU 396型柴油發動機。

泰國公共電視台星期四（10月26日）報道，護衛艦造價140億泰銖（約30億港元），比潛艇多5億泰銖。不過，素廷認為這是解決問題的「最好方法」。他也說，決定調整計劃而不是全盤取消，是因為考慮到中泰之間的戰略合作和貿易關係。

據《民族報》報道，素廷說，首相社德他10月在北京與中國總理李強會晤，李強同意泰國改為購置護衛艦的提議。

報道指出，有分析員認為泰國政府以護衛艦換潛艇，是為安撫中國而採取的外交舉措，這也能為泰國爭取時間，同其他國家洽談更合算的潛艇採購方案。

素廷當時說，泰國海軍的潛艇採購計劃並沒有取消，並且除了中國，也會向其他國家開放。

泰國歷史上的第一批潛艇，是1938年向日本購買的四艘小型潛艇。這批潛艇1951年退役。

泰國曼谷・泰國旅遊・曼谷旅遊・泰國自由行・曼谷自由行・泰國地點・曼谷地標：圖為2021年1月4日，遊客行經幾乎空無一人的泰國旅遊景點、位於曼谷的黎明寺（Wat Arun）。（Getty）

1995年，泰國海軍請求政府批准以400億泰銖向瑞典購置兩艘潛艇，不過馬德祥政府因價格太高而擱置採購計劃。

2010年，海軍向阿比昔政府提議以77億泰銖向德國購買六艘二手潛艇，但計劃未獲批准。軍方後來在英叻政府任內再次提出這項計劃，但國防部沒有尋求內閣批准。

2015年4月，巴育領導的軍政府同意海軍購買三艘潛艇的計劃。內閣2017年批准以135億泰銖向中國購置一艘S26T型潛艇，預定2024年交付。巴育政府2019年再批准以225億泰銖購置兩艘潛艇。

圖為2021年1月4日，遊客行經幾乎空無一人的泰國旅遊景點、位於曼谷的黎明寺（Wat Arun）。（Getty）

泰國民眾一度反對，對造價和購置潛艇的戰略需要提出質疑。不過軍方堅持，需要潛艇來保護泰國總值24萬億泰銖的海上利益。

雖然最終獲得政府批准，但計劃一波三折。新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情持續期間，海軍得減少或向政府歸還部分預算。海軍去年2月披露，能成功購得德製發動機的機會渺茫。當局一度考慮改用中製發動機，但今年5月選舉後上台的新政府堅持使用德製發動機。

另據《曼谷郵報》報道，「換艦」計劃會對海軍造成相當大的基礎設施困擾，因為潛艇計劃的多項相關項目已在進行，包括建造兩棲運輸船塢艦、潛艇造船廠、潛艇基地、維修廠和基礎設施、測試設施及通訊系統。整個潛艇計劃的支持系統耗資31億5000萬泰銖，目前已投入14.9億泰銖。

本文獲《聯合早報》授權轉載

