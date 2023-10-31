俄羅斯評達吉斯坦機場事件涉外部干預　烏克蘭否認

數名反以色列示威者10月29日因有來自以色列的飛機降落俄羅斯達吉斯坦（Dagestan）首府機場，硬闖並尋找以色列人和猶太人，機場一度被迫關閉。克里姆林宮說這場示威是「外部干預」的結果。



克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitriy Peskov）30日說，有不懷好意者「利用人們廣泛看到的加沙地帶受苦受難的畫面，在這個以穆斯林為主的北高加索地區煽動民眾」。

佩斯科夫說：「昨天（29日）在達吉斯坦機場發生的事件在很大程度上是外部干涉的結果。」

俄外交部發言人扎哈羅娃同日稱，烏克蘭在這場暴徒襲擊機場中扮演「直接和關鍵的角色」。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）隨後駁斥莫斯科的指控，稱基輔與「俄境內近日激增的大規模仇外情緒毫無關係」。

事件發生前，一班從以色列出發的客機，剛抵達吉斯坦首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）的馬哈奇卡拉機場（Makhachkala airport）。

保安部隊因暴民硬闖將機場關閉，航班航線須改動，並驅離示威者。機場至少關閉1週。

達吉斯坦元首梅利科夫譴責暴民的行為，並誓言予以懲罰。

路透社取得的影片顯示，示威者多為年輕人，他們在機場裏揮舞巴勒斯坦旗幟，打破玻璃門，高喊「真主偉大」。機場外另有一群人用力搖晃一輛白色貨車，車上印有巡邏隊的俄文縮寫。

另據法媒報道，社媒平台和俄羅斯媒體RT電視台和Izvestia發佈的視頻顯示，一些人跑到機場跑道上。

克里姆林宮10月30日表示，達斯坦機場爆發的示威活動是「外部干預」的結果，指「有不懷好意者利用人們看到加沙地區受難的畫面」，煽動當地民眾。達吉斯坦地區是穆斯林社區，2012年約報告指83%人口是穆斯林。