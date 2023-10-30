以巴衝突｜俄羅斯示威者闖停機坪　抗議以色列航班抵埗

俄羅斯聯邦航空署（Rosaviatsia）10月29日表示，俄羅斯南部達吉斯坦（Dagestan）地區的馬哈奇卡拉機場（Makhachkala airport）將關閉至少一星期。由於當日機場遭大批親巴勒斯坦民眾包圍示威，並衝入停機坪抗議。截至晚上10時20分，所有「未經授權的公民」已被帶走。 以色列對事件表示關注，促俄保障當地以色列人及猶太人安全。



據指出，達吉斯坦地區是穆斯林社區，2012年約報告指83%人口是穆斯林。事發時一班從以色列出發的客機，剛抵達馬哈奇卡拉機場。

機場周邊有數千名示威者聚集，隨後數百人闖入航站樓。約晚上9時，有部份抗議者衝入停機坪。 示威者高叫反猶太口號，有人揮舞巴勒斯坦旗幟，亦有人試圖推翻警車，部份人就檢查抵埗乘客的護照，警員其後到場將示威者帶走。

示威者闖酒店搜以色列人

另有消息稱，同樣位於達吉斯坦的哈薩維尤特（Khasavyurt），示威者聚集在一家據指有以色列人下榻的酒店，在確保酒店內沒有以色列人後才離開。有人宣稱：「我走進了每個房間，檢查了每個人。那裡沒有猶太人，所有來的人都做得很好。」

以色列促俄保障猶太人安全

以色列總理辦公室和外交部29日強調，以色列嚴肅看待世界各地企圖傷害猶太人的事件。針對俄國今次事件，以色列當局已敦促俄羅斯當局，需保護其管轄範圍內的以色列人和猶太人。以色列外交部聲明稱，希望俄羅斯執法當局保護所有以色列公民和猶太人，並對騷亂者和者肆無忌憚的煽動者，採取強而有力的行動。