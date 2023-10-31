美國晶片出口管制迫使Nvidia放棄中國訂單　總值近50億美元

美國《華爾街日報》報道，受美國加強管制先進晶片出口影響，Nvidia（英偉達，又譯輝達）可能取消來自中國2024年的晶片訂單，規模達50億美元。



報道指出，Nvidia已完成2023年來自中國的晶片訂單，但美國頒布出口管制新規後，已停止接受中國客戶的新訂單，2024年的訂單亦可能被迫取消。

美國政府2022年首度發布出口管制令，Nvidia為中國設計替用的人工智能（AI）晶片A800與H800，但美國商務部10月頒布新規定把A800與H800納入管制。Nvidia原想趕在11月管制生效前，提前出貨2024年的部份訂單，但美國政府上周致函要求Nvidia即時停止出貨。

報道引述消息人士指出，阿里巴巴、字節跳動及百度等中國企業都已大量提交訂單，預料來自中國2024年的訂單規模達50億美元。

半導體業界指出，美國政府的最新晶片出口管制，將會拖慢中國大陸開發先進AI能力的腳步，並迫使改用本土落後的替代產品。使用舊產品雖然能繼續發展，但成本和時間將會大增。

中國企業已開始採購本土製造的晶片，包括華為昇騰910與寒武紀科技的思元590晶片。科大訊飛在8月時表示，華為昇騰910晶片的效能和表現已可與輝達A100比擬，但美國新規制已禁止台積電等工廠製造這些晶片。