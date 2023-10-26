美國「禁中令」提前生效　英偉達7款AI晶片即刻停止銷往中國

美國最新出口大陸晶片禁令取消原訂30天緩衝期，提前生效。根據AI晶片龍頭英偉達（NVIDIA）最新申報的文件顯示，美國政府要求該公司旗下多款AI晶片若要銷售至中國大陸，23日起都要事先取得許可才放行。這意味中國市場英偉達AI晶片來源提前斷炊，震撼業界。



美國商務部先前公布最新出口中國晶片管制規定的生效時間，原為10月17日公布新規的30天後，也就是11月16日生效。

不過，近期不少內地企業搶在新禁令生效前大力掃貨英偉達晶片，讓英偉達產品在中國市場價格大幅飆漲，以此次新增列入禁售中國的H800晶片為例，報價最多已翻漲一倍，從人民幣21萬元暴漲到最高人民幣40萬元。

作為圖形處理器龍頭企業的英偉達，在中國人工智能晶片市場佔有率超過90%。圖為輝達CEO黃仁勳獲SIA頒發2021年的諾伊斯獎，該獎項象徵半導體產業的最高榮譽。（SIA官網）

業界人士認為，美國提前讓禁令生效，似乎是意識到「給了緩衝期，反而讓內地企業更大力掃貨，並且大幅哄抬價格」的狀況所做的因應措施。不過，緩衝期取消，等於「連條活路都不給」，中國當地AI相關企業受創最大，也提前為英偉達關上開拓大陸這個AI商機龐大的市場大門。

受相關消息衝擊，英偉達、超微（AMD）25日早盤股價分別下跌約1%與近2%。台灣AI概念股近期跌深反彈走勢同步受阻，緯創25日收盤跌近1%，以95.3元收市；英業達則跌超過1.4%，以43.65元作收；緯穎24日強攻漲停板的氣勢不再，收盤跌10元，以1655元收市；僅廣達勉力收紅，終場漲1.5元、收210.5元。

《日經新聞》報道，英偉達24日在依法揭露訊息的申報資料表示，23日收到華府通知，出口管制新規即日起生效，適用於該公司所有超過更新後處理器效能上限、以及以資料中心目的所設計或行銷的所有產品，包括A100、H100、L40S，以及先前專為中國市場推出的A800與H800等降規版AI晶片，都必須事先取得許可才能出口。

英偉達並未明確說明為何華府會提前晶片出口管制新規的生效時間，但預期授權要求時間提前，不會對近期的財務結果造成重大影響。

英偉達涉及美國晶片禁令時間綜覽：

2022年8月，美國政府告知英偉達，若需向中國出口A100與H100晶片，必先申請出口許可。



2022年10月，美國升級晶片出口管制，英偉達A100與H100晶片入列，因此為中國市場研發較為低階的A800與H800作為替代產品。



2023年10月17日，美方公佈新半導體出口禁令，收緊高階AI晶片定義，為防堵晶片轉售中國還增加額外許可機制，英偉達供應中國版晶片便屬其中。



2023年10月23日，美方新AI晶片禁令從11月16日提前生效，英偉達即刻起停止向中國銷售A800與H800、新款L40S等七款晶片銷售。

