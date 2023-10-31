美智庫研究報告：2050年中國製造業就業崗位將佔全球43%

研究報告顯示，中國在全球製造業就業崗位中的比例仍將上升。



總部位於美國華盛頓的全球發展中心周一（30日）發布的一項研究顯示，儘管美國和歐盟希望減少對中國產品的依賴，但到了2050年，中國在全球製造業就業崗位中所佔比例預計將上升到43%。

美國智庫全球發展中心（Center for Global Development）的這項研究顯示，到了2050年，發達國家的製造業工作崗位可能會繼續減少，製造業佔高收入勞動力的比例將從11.4%降至8.3%，而中國將是僅有的幾個製造業就業崗位出現增長的國家之一。

新冠疫情爆發後，西方經濟體加速減少對中國供應鏈的依賴，美國此前公布的官方數據顯示，今年頭五個月，美國從中國的進口暴跌24%。但上述研究報告顯示，中國在全球製造業就業崗位中的比例仍將上升。

這項研究也預計，低收入國家的製造業就業崗位，將穩定在總就業人數的8%以下。這些國家的農業相關就業將更多轉向服務業，工業崗位則不會發生重大轉變。

全球發展中心高級研究員、報告作者之一拉尼爾·迪薩納亞克說，這並不意味着貧窮國家永遠無法擺脱貧困。新技術以及易於跨境提供服務的出現與轉變，可能具有變革性。

全球發展中心這項研究根據59個國家的就業情況預測進行，這些國家約佔全球經濟總量的75%。