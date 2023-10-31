「開了兩槍！擔架！」日本郵局脅持人質事件　目擊者憶述驚險經過

日本10月31日發生郵局脅持人質事件，一名80多歲男子在醫院槍傷兩人後，在郵局一度脅持人質。有在醫院的目擊者回憶驚險的事發經過，在郵局附近居住的人亦對突然而來的槍聲心有餘悸。



槍手是一名86歳的年老男子，穿着黑色的運動上衣和戴着棒球帽，手上的槍似乎拉着一條綠色繩子，掛在他的脖子上。

日本集英社Online引述一名當時在戶田醫院，等待醫生的60多歲目擊者表示，他聽見廣播系統突然有人叫喊「快離開窗邊，請低下頭！」雖然沒有聽見槍聲，但候診室立刻充滿了緊張氣氛，再過了幾分鐘，10多名警員一擁而入。

「我當時坐在梳化上，有護士大喊着『開了兩槍！』，有人被槍擊擦傷額頭，有人被擊中。我從門縫看去，看到地上有一灘血跡。然後我聽見有人喊着『擔架！』，有被槍傷的人送進了候診室。」

「其中一人應該是醫生，他用紗布壓着自己的額頭，而且能自己行走，所以應該是輕傷。」

圖為10月31日，日本埼玉縣戶田醫院，警方正搜集證據。（Reuters）

槍手在離開醫院一小時後，闖進了蕨市郵局。日本《每日新聞》也訪問了在郵局附近居住70多歲的女性，她的家就在郵局前。她表示看見有警察手持盾牌，有人高喊「丟下槍！」然後聽到一下響亮的槍聲：「在平常生活從未聽到過這樣的聲音，真的很害怕。」

另一名同樣住在附近的70多歲女性表示，附近有很多警察，現在連門也不能出，嚇到她連電視新聞也不敢看：「郵局內可能有認識的人，很擔心郵局內的職員安全。」

警方在封鎖郵局周邊街道後，一度要求附近的幼稚園學生暫時留在學校避難，期後才要求學校安排家長接送放學。有前來接送女兒的家長表示，女兒告訴她「外邊有大量警車響聲讓她很害怕」，沒想到這附近竟然會發生這樣的事。

從郵局逃出的員工在從市政設施的避難所前往距離約1公里的市民體育館，體育館裏還有附近蕨市立中央小學的學生避難，家長們紛紛前來接他們回家。

事件至日本晚上約10時多，男子終被警方制服拘捕，最後一名人質被救出，事件終於落幕。