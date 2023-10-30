日本酒店人手不足　箱根溫泉旅館靠「非常手段」挽留員工

日本觀光業逐漸從疫情打擊復蘇，但隨之而來卻是人手不足的問題。對距東京新宿車程約90分鐘的溫泉勝地箱根來說，情況更為嚴峻。當地政府人員表示，因旅館和酒店員工嚴重不足，大部份只能保持有限度的服務。



箱根是東京近郊的溫泉勝地，深受日本與外國旅客歡迎。2022年共有1736萬人造訪箱根，雖然不及新冠疫情前的2126萬人，但已較2021年增加近3成。

旅客復甦也加重了飯店及旅館人手不足的情況， 面對即將到來的賞楓季節，箱根有旅館以「顛覆業界常識」的方法應對人手不足。

圖為強羅花扇圓之社的房間，20間客房均設有獨立的露天溫泉風呂。（強羅花扇 円かの杜官方網頁）

在箱根強羅地區的一間高級旅館「強羅花扇圓之社」（強羅花扇 円かの杜），20間客房均設有獨立的露天溫泉風呂（泡溫泉浴缸）。一般來說，旅館或酒店都是先接受住宿訂房，然後根據訂房數來安排員工上班。但強羅花扇旅館，卻是先決定員工上班，再因應人手開放訂房數量。

如此安排目的，是為遷就員工的上班時間，給予不會超出負荷的工作量，並為旅客帶來最精緻的服務。這與傳統酒店盡力把所有房間填滿，把收益最大化的方法截然不同。

山區酒店想徵人也找不到人

箱根住宿設施近年來持續增加，但當地人口卻持續減少，「想徵人也找不到人」已成常態。

在箱根經營的大都是宿位不多的小型住宿設施，知名度不知名牌酒店，也沒有多餘財力進行廣告宣傳。特別是要在箱根這樣的山區工作，基本上必須住在工作處所，對招募員工帶來不便。很多在箱根的旅館，想法都已從「如何雇用員工」轉變為「如何留住員工」。

強羅花扇的老闆娘松坂美智子表示，為了爭取到員工，必須打造一個完善的勞動環境，他們從2017年左右為員工安排確實能夠休假的出勤制度。

另一間名為「箱根強羅 白檀」，也採取了同樣的手法。旅館營運經理內田拓表示，現在是人手不足的時代，很多人尋找工作都會看公司提出的條件，包括住宿和休假制度。內田表示，培養員工擁有「當事者意識」，把遇到的問題當成自己的事來解決，再把工作的事務完全交給員工，有助培養他們喜愛工作的樂趣，防止員工離開。

在白檀的休息室中，除了咖啡機和茶包，還有一種草藥茶。該草藥茶是其中一位工作了四年的員工提出的建議。旅館決定讓他親自與供應商進行採購，並在旅館銷售。

白檀的新措施讓2016年剛開業時的約50%離職率，降到目前僅約10%，遠低於日本大型酒店的30%離職率。

在過去許多住宿設施都強調提高住宿率，增加員工的負擔，加劇人手不足的問題。在當前人手不足日益嚴重的情況下，旅館酒店需要追求不僅是顧客滿意度，還要提高員工的滿意度才可。