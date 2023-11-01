倫敦加強保安防反猶、巴黎現「大衛星」　全球猶太社群成驚弓之鳥

自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）本月初突襲以色列以來，反猶太主義在全球範圍內激增，引發各地許多猶太機構、社區加強安保措施。根據美國、英國、法國和南非等地警方或民間社會團體的統計顯示，反猶太事件的數量與去年同比增加數倍。



近日，在倫敦的兒童遊樂場，有人用「臭猶太人」辱罵女孩、並要求她們不要用滑梯，使得當地猶太社區就人心惶惶，多間猶太學校都暫時關閉。當地猶太會堂和宗教學校也呼籲成員和家長踴躍擔任志工，以加強保安。

62歲的猶太人Anthony Adler在倫敦經營3間猶太學校，由於擔心學生遭到襲擊，於本月7日起暫時關閉了其中2間，並加強了這些學校的保安。他表示：「這是第二次世界大戰以來，作為猶太人最可怕的時刻。我們以前也遇到過類似的問題，但在我有生之年，情況從未如此糟糕。」

在法國巴黎，第14區內多楝建築物外牆被塗上約60顆「大衛星」（Stars of David，猶太標志），第14區區長在一份聲明中寫道，這些行為「令人聯想上世紀30年代的事件，這些事件導致數百萬猶太人被滅絕」。巴黎當局宣佈，這些塗鴉將被移除並展開調查。法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，衝突以來該國已出現逾850起類似事件。

同類的反猶案件還有美國、俄羅斯、阿根廷、南非等地上演。由於此次衝突格外激烈，比往年的中東衝突，猶太人之間所感受到的恐懼感比往年更加強烈。

在近期的反猶太主義事件中，大多涉及辱罵、網上誹謗或威脅、塗鴉以及污損猶太人的財產、企業或具有宗教意義的場所。當中，人身攻擊佔很大比例。有專家指出，這些反猶事件均有一個共通點，就是將對以色列轟炸加沙導致成千上萬巴勒斯坦人死亡的憤怒，用作向猶太人進行口頭或肢體攻擊的理由。

針對這些事件，歐美多國政府已迅速表達了對猶太社區的大力支持，譴責反猶太主義，並在個別情況下加強了相關地點的保安安排。