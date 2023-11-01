COP28不足1個月　阿布扎比預備會議仍無突破進展

第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）即將在杜拜舉行，與會的近200國代表至今尚未達成任何協議；而本周二、三（10月31日至11月1日）在阿聯酋（UAE）首都阿布扎比（Abu Dhabi）舉行的預備會議中，各國亦並未取得任何重大突破。



COP28峰會將於11月30日至12月12日舉行，各國將就逐步淘汰化石燃料尋求一致立場、簽訂協議，被視為2015年達成具里程碑意義的巴黎協定以來最重要的一場氣候會議。

各國試圖在今年舉行的一系列事前會議中就受益國和捐助國等基本原則達成共識。各國現時同意設立專門基金，以幫助脆弱國家應對氣候帶來的「損失與損害」，這是去年在埃及舉行COP27所取得的重大成果，但將細節留待日後敲定。

參與本週會談的埃及代表納斯爾（Mohamed Nasr）說，各方對「近80%的文本內容」已達成共識，但有一名不具名的非洲談判代表說，「真正的角力戰」將在COP28上演。

法國能源部長帕尼耶-呂納謝（Agnes Pannier-Runacher）在會談結束前告訴法新社，目前爭論的主要焦點是為受氣候變遷影響的較貧窮國家設立損失和損害基金。美國政治新聞網POLITICO報道指，與會國家代表就此爭執不下，一位主要談判代表威脅要重新討論最具爭議性的問題：美國和歐盟等污染大國是否應該為其數十年的溫室氣體污染負責，該立場可能導致美國完全退出基金談判。

此外，各國亦未能就受益者問題取得突破性進展，一些富裕國家主張中國也應該出錢。一位不具名的歐洲談判代表表示：「如果中國是潛在受益者，美國就不想投入一分錢。」

據路透社報導，兩名美國官員和另一名知情人士透露，美國總統拜登不太可能出席11月30日至12月2日舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議。白宮回應說，目前沒有關於拜登出訪計畫的最新消息。