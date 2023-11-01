福島核污水｜中國政府禁進口日本水產　華扇貝加工企業擬轉移泰越

日本福島第一核電站核污水排海前，中國是北海道扇貝的大客戶。如今中國政府出於食物安全考量禁止日本水產品進口，不只令北海道扇貝銷路大受衝擊，庫存不斷堆積，中國的海鮮加工企業也大受影響，不得不靈活應對。



《北海道新聞》引述中國方面的相關企業人士消息稱：「為北海道扇貝加工的中國河北省企業，有意將加工地轉移到越南和泰國。」

日本農林水產省統計，2022年，北海道對華扇貝（Scallop）的出口量是14.3萬公噸。如今因無法出口到中國，滯留在日本的帶殼冷凍扇貝預計有9.6萬公噸。

一般預料，中國政府對日本實施的水產品禁運將延長，《北海道新聞》記者此前在山東省青島市舉辦的國際水產博覽會上了解當地業者的動向。從參展的河北省秦皇島市一名企業人士口中獲悉，當地扇貝加工企業已籌備把加工地外移到東南亞。

日本扇貝之前都在中國大連港卸貨，然後運往工廠所在地的秦皇島市和山東省煙臺市進行加工。在中國，這些扇貝經去殼洗淨後，會經過特殊的醃製作業，製成與牛排一樣大小的「扇貝排」，才出口到美國。

中國廠商說：「我們正在同泰國和越南的企業簽訂委託加工契約，預計2023年年底就可以開始工作。」

日本水產品：圖為2023年10月20日，日本海洋生物環境研究所職員在千葉縣御宿町處理福島海鮮的樣本，準備將樣本運往中國、韓國和加拿大多個實驗室進行放射物質分析。（Reuters）

每年負責處理數千噸北海道扇貝的一間中國公司職員說：「中國擁有多年積累的加工科技，而且擁有大量客戶，美國對加工扇貝的需求仍很大。」

《北海道新聞》獲悉，自日本的水產品被中國禁止進口後，當地的扇貝加工企業曾嘗試用中國的扇貝取代，但發現行不通。當地廠商說：「中國的扇貝沒北海道的大，很難達到美方商家的要求。」

日本貿易公司的高管認為，中國的公司要動起來會很快，只要有一間公司要轉移據點，其他公司也會很快仿效。

報道認為，泰國會成為加工廠企業候選地，是因為它擁有大量的水產加工企業，這能讓中方企業以較低的成本迅速轉移。

10月30日，美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）在受訪時說，美國開始批量購買日本海鮮，供應派駐日本的美軍，以協助日本抵消中國對日本水產品實施進口禁令的影響。

他說，這項舉措是美軍與日本漁業和合作社之間的長期合約；美國已經證明，消除中國經濟脅迫的最佳方式，就是向受影響國家或行業提供援助。

伊曼紐爾說，對日本水產品的進口禁令是中國「經濟戰」的一部份，美國應該更廣泛地研究如何幫助日本抵消中國禁令的影響。

他指出，雖然第一批採購的扇貝數量不及2022年日本向中國出口的10多萬噸扇貝的十萬分之一，但美國將增加所有類型的水產品採購量。

本文獲《聯合早報》授權轉載

