以色列準備浴血加沙？地表最強血庫曝光　銅牆鐵壁可禦導彈

以色列與巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）爆發新一輪衝突，雙方共有數以千計民眾人喪生，當中包括至少過千名以色列人。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）形容當地進入戰爭狀態，而在傷亡人數持續高企的情況下，以色列新啟用的全球首座「地下戰備血庫」作用就顯得更加重要。



《耶路撒冷郵報》報道，位於以色列中部拉姆拉（Ramle）的紅大衛盾會（Magen David Adom）馬庫斯國家血液服務中心（Marcus National Blood Services Center）在2022年5月投入服務，受到以色列不時受到火箭襲擊影響，這座血庫的建築物結構亦顯得不平凡，它建於地下，共有三層，每層都由混凝土及鋼鐵組成的厚牆保護。

▼聖城醫院內部人們避難情況的照片：

除了「銅牆鐵壁」，該血庫亦設有供電系統、防爆門等設施，號稱可以抵禦導彈、生化或網路攻擊、自然災害的戰備血庫，因此被稱為「世界最安全血液服務中心」。

當局指出，無論在任何時候都會有對血液的需要，而在像現在的戰爭時期，血液需要急增，血液供應不足會打擊以色列的戰況，因此血庫可能成為敵對勢力的攻擊目標，以色列認為有需要建立一個安全的血庫，取代在1987年落成的玻璃建築。

報道提到，該血庫的地下一樓為設有防爆門及窗的化驗室，分析血液和檢查污染物和病毒，另外並有冷藏和運輸設施，以便不時之需。而在地下二樓則為臍帶血庫、研發分子實驗室、化武和生化戰空氣過濾系統；至於地下三樓則是整個設施最安全的地方，它藏有足以全國民眾使用的紅血球戰略儲備，而且由巨型鋼板保護，足以抵受大型導彈的直接攻擊。

以色列紅大衛盾會美國分會總監諾托維茨（Moshe Noyovitch）形容，假如國家調度中心是大腦，該血庫就是心臟。而烏克蘭、德國曾派團到當地取經​，學習如何保護血液供應。