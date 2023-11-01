FBI局長：哈馬斯突襲以色列　引發美國數十年最嚴重恐怖威脅

美國聯邦調查局局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray）說，巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）向以色列發動突襲後，美國面臨幾十年來最嚴重的恐怖威脅。



綜合路透社和《紐約時報》報道，克里斯托弗．雷星期二（10月31日）在參議院國土安全與政府事務聽證會上說，自10月7日哈馬斯突襲以色列以來，已有多個外國恐怖組織呼籲向美國和西方發動襲擊，美國本土暴力極端分子的威脅也加劇。

克里斯托弗．雷說：「根據我們的評估，哈馬斯及盟友的行動激勵其他恐怖組織，是自極端組織伊斯蘭國發起建立『哈里發國』（Caliphate）後從未見到過的。」

他說，一些外國恐怖組織號召對美國人發動襲擊，伊斯蘭國呼籲襲擊美國和歐洲的猶太社區，黎巴嫩激進組織真主黨威脅要攻擊美國在中東的利益，恐怖組織基地組織（al-Qaeda，又譯阿爾蓋達）也發出攻擊美國的具體呼籲。

克里斯托弗．雷說，目前最緊迫的擔憂是哈馬斯突襲會鼓動美國的個人或小型團體「攻擊美國平民」。他說：「這不僅限於受外國恐怖組織啟發的本土暴力極端分子，還包括針對猶太或回教社區的本土暴力極端分子。」

自以哈衝突爆發後，美國政府發現針對猶太人、回教徒和阿拉伯裔美國人的威脅有所增加。克里斯托弗．雷說，伊朗支持的民兵組織本月對美國海外軍事基地的襲擊次數上升。他說，如果以哈衝突擴大，伊朗和非國家行為體針對美國的網絡攻擊可能會加劇。

伊朗駐聯合國代表團沒有立即回應路透社的置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

