赴英出席AI峰會　中方稱願就AI監管溝通　參與國際治理框架機制

中國科技部副部長吳朝暉11月1日率團赴英國參加人工智能安全峰會。



據央視新聞客戶端11月1日稱，吳朝暉率團出席11月1日至2日在英國布萊奇利園（Bletchley Park）舉行的人工智能安全峰會。中國代表團將在人工智能安全峰會期間向參會各方介紹即將提出的《全球人工智能治理倡議》。

報道稱，作為發展中國家的一員，中國願與參會各方就人工智能安全議題加強交流和溝通，反映「全球南方」對新興技術的普遍關切，為推動形成普遍參與的國際機制和具有廣泛共識的治理框架貢獻智慧，促進人工智能技術更好造福於人類，促進全球可持續發展，共同構建人類命運共同體。

英國召開全球首個AI峰會，與會者包括開發AI的企業、政治領袖和專家，會中將討論AI帶來的風險，與建立AI安全發展尋求國際共識。

路透社10月30引述2名消息人士稱，中國參加本週在英國舉行的AI高峰會，吳朝暉將與中國外交部、中國企業和學界的代表一同參加，其中包括中國科學院、阿里巴巴和騰訊。

報道引述消息人士指出，英國政府曾為是否邀請中國官員參加峰會引發激烈討論，但最後結論是不邀請中國會產生不良後果。

2022年OpenAI發表ChatGPT大受歡迎後，中國和全球許多國家同被捲入全球生成式AI的浪潮。根據中信里昂（CLSA）的資料，阿里巴巴和騰訊在內的中國公司推出最少130種大型語言模型，佔全球四成，僅落後美國的五成。