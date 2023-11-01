布林肯下週訪韓國　尹錫悅任內首次

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）下週訪問韓國首爾。這是尹錫悅任韓國總統以來，布林肯首次訪韓。



韓聯社報道，韓國外交部11月1日宣布，布林肯訪韓的消息。他在日本東京出席七國集團（G7）外交部長會議後，從8日開始為期兩天的首爾之行。

韓國外交部的新聞稿說，布林肯屆時會與韓國外長朴振舉行雙邊會談，就韓美雙邊聯盟、朝鮮問題、經濟安全和先進科技，以及地區和全球問題進行廣泛討論。

此訪既是布林肯時隔兩年半再次訪韓，也是他在尹錫悅上台後的首次訪韓，且恰逢美韓同盟迎來70周年。

布林肯上次訪韓還是前總統文在寅執政時的2021年3月，他當時赴韓出席韓美外長防長「2+2」會議。

韓聯社指出，布林肯在訪問期間，可能會與韓國官員就朝俄日益緊密的軍事關係、以巴衝突、俄烏戰爭等緊迫問題進行協調。

美國政府10月中旬公開3張衛星圖片，並稱根據情報，朝鮮已經向俄羅斯提供超過1000個貨櫃的軍事裝備和彈藥。

美日韓上週發表聯合聲明稱，3國已經確認朝鮮「多次」向俄羅斯交付武器，尋求換取莫斯科對朝給予軍事援助。3國強調任何與朝鮮的軍火交易都將違反聯合國安理會決議。

韓聯社11月1日的另一篇報道引述韓國國家情報院（NIS）說，朝鮮向俄羅斯運送10多批彈藥，相當於100萬發炮彈，用於對烏克蘭的戰爭。

在以巴衝突方面，韓國軍方認為，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）與朝鮮在武器貿易、戰術及演習訓練等領域，有着直接和間接的牽連。其中，哈馬斯的滑翔傘襲擊戰術與朝鮮的戰術訓練非常相似，有可能是得到朝方傳授。

這說法遭到朝鮮方面駁斥，認為其毫無根據。

韓聯社稱，在當前的中東局勢和持續已久的俄烏戰爭背景下，外界擔心美國關注印太區安全的努力可能會有所分散。美國承諾向韓國提供應對朝鮮核與導彈威脅的「延伸威懾」，布林肯此訪可能成為重申美韓雙邊同盟關係的契機。

韓聯社還分析，中日韓3國正在商議於11月在釜山舉行外長會探討3國峰會事宜，美國、中國、日本3國的外長或於11月陸續訪韓。

本文獲《聯合早報》授權轉載

