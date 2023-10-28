王毅與布林肯第二日會談　同意為實現「習拜會」努力

中共中央政治局委員、外交部長王毅在美國當地時間10月26日至27日於華盛頓同美國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行兩輪會談，在第二天會談中，雙方同意為實現兩國元首在舊金山會晤而共同努力。



有中國官方背景的微信公眾號玉淵譚天稱，雙方同意，爲實現兩國元首三藩市會晤而共同努力。王毅說，我們始終認爲，中美共同利益大於分歧矛盾，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰，大國相處之道應是對話合作而非零和博弈。王毅稱主張中美關係應盡快重回健康穩定發展軌道，以造福兩國，惠及世界。

布林肯表示，近段時間，美中保持交往和互動，開展坦率、建設性溝通，取得積極成效。美方希望兩國關係穩定、可持續，願同中方加強溝通，防止誤判，探討在需要合作的領域開展合作，籌備好美中下階段高層交往。

以下是王毅與布林肯於10月26日至27日進行會面的情形：

雙方會在近日分別舉行中美海洋事務磋商、中美軍控和防擴散磋商、中美外交政策磋商、中美殘疾人事務協調會並探討簽署殘疾人合作諒解備忘錄。雙方同意進一步增加客運直航航班，以及就巴以衝突等國際和地區問題交換意見。

王毅稱，當務之急是防止出現更大範圍的人道主義災難，根本出路是落實「兩國方案」。大國應冷靜客觀，秉持公道，聯合國有必要發揮應有作用。中方願同各方一道，激活促和機製，爲落實「兩國方案」形成更廣泛國際共識，探討提供更有效國際保障。

布林肯稱，中東地區和平穩定符合各方利益，美方同樣認爲應回歸並推進「兩國方案」。雙方還就烏克蘭、朝鮮半島核問題等交換了看法。