全球AI峰會通過布萊奇利宣言　英美中28國同意加強合作減風險

英國11月1日至2日舉辦首屆全球人工智能（AI）峰會，並在1日與包括美國和中國在內的28個國家一起發表《布萊奇利宣言》（Bletchley Declaration），旨在加強全球各國在AI安全方面的合作。



路透社1日稱，《布萊奇利宣言》聲明稱，對開發先進AI科技的行為者在衡量、監控和減輕AI潛在有害能力的計劃中，鼓勵提高透明度和問責。

內文稱，峰會制定一個雙管齊下的計劃，聚焦於識別各國共同關注的風險、建立對其科學理解，並制定跨國政策來減輕這些風險。

宣言稱，計劃中除了提高私營企業發展先進AI能力的透明度，也為進行安全測試制定適當的評估指標和工具，以及發展相關公共部門在這一方面能力以及科學研究。

英國在聲明附帶的另一份聲明稱：「宣言實現峰會的關鍵目標，即就先進人工智能安全和研究的風險、機會和國際合作的前進進程確立共同協議和責任，特別是透過更廣泛的科學合作。」

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）表示：「這是一項具有里程碑意義的成就，世界上最強大的人工智能強國都認識到了解人工智應風險的迫切性，有助於確保我們子孫的長遠未來（的安全）。」