美國共和黨眾議員桑托斯醜聞纏身　眾議院將表決是否開除

曾是美國共和黨新星、2022年11月在紐約州擊敗民主黨對手、首次進入國會眾議院的桑托斯（George Santos），此前除被揭發謊報學歷、工作經歷，以及訛稱母親在911事件中遇難，更被控以欺詐、洗錢、盜用公共資金等23項罪名，但他仍拒絕辭職。美國眾議院預定11月1日投票，決定是否將桑托斯開除，此罕見做法將削弱共和黨在眾院的微弱多數席位。



這位代表紐約的35歲眾議員，10月27日對共有23項控罪的聯邦起訴書表達拒絕認罪立場。控罪包括洗錢以支付個人開支、非法領取失業救濟金，以及未經捐助者同意而收取費用等。

開除議員需要眾議院三分之二的多數票通過。美國歷史上只有五人被逐出眾議院，其中三人發生於內戰時期。

如果桑托斯被開除，將進一步損害共和黨的微弱多數優勢，該黨在眾院現以221席輕微多於民主黨212席。而桑托斯被開除後，其空缺需由補選舉填補。有分析認為，民主黨有可能會重奪回席位。

早於上個月，與桑托斯同代表紐約州的共和黨眾議員表示，將會提出一項驅逐桑托斯的動議，但由於麥卡錫（Kevin McCarthy）被罷免議長職務而推遲。

共和黨籍的約翰遜（Mike Johnson）10月25日被選出接替麥卡錫，他曾表示不支持因桑托斯被逐。

桑托斯的案件預定2024年9月9日開審，眾議院道德委員會也已在調查有關桑托斯的指控。委員會表示，調查小組聯繫了40名證人，審查了17萬多頁文件，並授權了37張傳票。