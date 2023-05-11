美國共和黨眾議員桑托斯　涉欺詐洗錢等13項罪名被捕

曾是美國共和黨新星、2022年11月在紐約州擊敗民主黨首次進入國會眾議院的桑托斯（George Santos），周三（5月10日）因涉嫌欺詐、洗錢和盜用公共資金等聯邦控罪被捕。此前他已被揭謊報學歷、工作經歷，以及訛稱母親在911事件中遇難，但仍拒絕辭職。



該份包含13項罪名的起訴書於周三啟封，34歲的桑托斯被指通過洗錢支付個人開支，以及在受僱期間非法領取失業救濟金。他還被指就其資產、收入和負債，向眾議院作出虛假陳述。桑托斯預定周三稍後時候在紐約的聯邦法院出庭。

紐約東區檢察官皮斯（Breon Peace）在聲明中稱，桑托斯依靠反復的不誠實和欺騙，來登上國會殿堂並為自己謀取私利。針對檢方指控，桑托斯方面暫未有回應。

共和黨目前以222席對213席的輕微優勢控制眾議院，黨團表示將等待法律程序結束，再對桑托斯採取進一步行動，。目前為止，已有9名共和黨眾議員呼籲桑托斯辭職，其中6名來自他的家鄉紐約州。

桑托斯自2022年勝選後不久，已被媒體披露捏造個人背景、學歷、工作經歷。他宣稱擁有紐約大學（NYU）及紐約市立大學柏魯克分校（Baruch College）的學位，但2家學校都沒有他的就讀記錄。他聲稱曾在高盛（Goldman Sachs ）和花旗集團（Citigroup）工作，這也是不真的。他謊稱自己是猶太人，並且祖父母在二戰期間逃離納粹。他自稱為同性戀者，卻曾與一名女性結婚數年。