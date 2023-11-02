洪都拉斯將於上海開設商務辦公室

撰文：歐敬洛
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環球時報報道，洪都拉斯繼在北京開設大使館後，將在上海開設商務辦公室，同時正就簽署自由貿易協定的可能性展開談判。

洪都拉斯經濟發展部部長塞拉托（Fredis Cerrato）11月2日在北京舉行的第十六屆中國-拉美企業家峰會上表示，洪都拉斯將很快在上海開設商務辦公室。

中國與洪都拉斯於3月正式建立外交關係，兩國政府簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄，兩國駐彼此國家大使館揭牌。半年多後，洪都拉斯加入進博會，並成為主賓國之一， 40多家洪都拉斯企業參展。塞拉托在峰會發言稱，希望2024年會有更多洪都拉斯咖啡、甜瓜等產品進入中國市場。

塞拉托表示，中國與拉丁美洲2022年貿易總額達到創紀錄的4,858億美元，中國在巴西、秘魯、墨西哥和智利等國家投資額巨大，洪都拉斯也希望能夠成為中國投資的重要目的地。

另據中國外交部網站消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅11月1日在北京會見洪都拉斯外長雷納（Eduardo Enrique Reina）。王毅表示，中方願同洪方全面落實兩國元首達成的重要共識，加強各層級交流，深化發展戰略對接，高質量共建「一帶一路」，推動中洪關係取得更多實實在在的成果，更好造福兩國人民。

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