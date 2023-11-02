SHEIN收購英國快時尚品牌Missguided　兩月內兩次重磅投資

繼今年8月SHEIN宣佈收購Forever 21母公司SPARC集團的股份後，10月30日，英國時尚零售集團星獅集團（Frasers）公布將麾下知名品牌Missguided全面出售給SHEIN。兩個月內兩次重磅投資，此舉也被認為是SHEIN加速和深化全球化與本地化的舉措之一。



據悉，Missguided是成立於2009年的英國領先時尚品牌。該品牌注重流行元素的融合和創新，時尚和個性的設計風格深受英國及其他地區年輕消費者的喜愛。據透露，未來Missguided 將利用SHEIN的創新柔性按需供應鏈進行生產，同時作為獨立品牌通過 SHEIN 線上渠道和Missguided.com進行線上銷售。

牽手背後，是雙贏考慮。其一，為平台消費者帶來更多元的消費體驗。隨着Missguided等品牌的加入，SHEIN時尚版圖進一步擴大，為其滿足客戶對產品多樣性的需求和時尚、優質的客戶體驗提供更多可能。尤其當前的SHEIN已進入「自營品牌+平台」雙引擎的新模式。引入知名品牌，SHEIN也在持續深化全球化和本地化。其二，則是行業領先的柔性智造能力、創新數字化供應鏈所對全球產業的賦能。

本文轉載自安庫智庫

