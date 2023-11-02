王毅晤捷克國安顧問：推動中捷關係健康發展　首先要互不干涉內政

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅11月2日在北京應約會見捷克國家安全顧問波亞爾（Tomáš Pojar），他表示推動中捷關係健康發展首先要堅持互不干涉內政，希望捷方以理性務實態度看待中國發展。



中國外交部稱，王毅表示中捷傳統友好，兩國建交已超過70年，人民之間有着友好感情，捷克是中東歐地區重要國家，中方始終從長遠戰略角度看待兩國關係，願同捷方加強互利合作，促進共同發展。

王毅強調，推動中捷關係健康穩定可持續發展，首先要遵守彼此政治承諾，尊重各自主權和領土完整，堅持互不干涉內政，維護好雙邊關係的政治基礎，希望捷方以理性務實態度看待中國發展，促進相互了解，開展互利合作，這符合雙方利益。

中方引述波亞爾表示，捷方願以務實態度推動對華關係發展，願同中方加強合作，進行更多交流，增進相互了解，為雙方關係長期發展奠定堅實基礎。

他指捷方堅持一個中國政策，這一點不會變化。捷方重視中方在烏克蘭等國際地區問題上的立場，願同中方加強溝通。

中國與捷克兩國近年屢出現爭拗，包括捷克眾議院議長3月率團訪問台灣，引起中方不滿，捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）5月又指中國-中東歐國家合作平台已名存實亡等。