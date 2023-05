捷克外長：中國-中東歐國家合作已名存實亡

捷克外長利帕夫斯基(Jan Lipavský)認為,中國-中東歐國家合作平台(Cooperation between China and Central and Eastern European Countries,CECC)已名存實亡。



利帕夫斯基(Jan Lipavský)星期二(5月2日)在訪問美國期間告訴美國新聞網站《政治報》(Politico),平台既沒有實質,也沒有未來。他早前與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)會面。

利帕夫斯基也說:「我感謝美國在對華課題上的戰略主導。我向國務卿布林肯保證,我們做好準備,在歐洲框架內與他們展開合作。」

美國國防部則在官網上說,布林肯和利帕夫斯基就共同關切的對華課題,以及「確保印太等地區持續和平、穩定與繁榮的重要性」展開討論。

至於捷克是否會正式退出合作平台,利帕夫斯基透過發言人補充:「我們不是活躍成員(active member)。我們不會對可能作出的任何決定進行揣測。」

中國-中東歐國家合作在2012年啟動。除了中國之外,捷克等17個中東國家參與了這個合作平台。3個波羅的海地區國家立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞之後決定退出。

