捷克外長：中國-中東歐國家合作已名存實亡

捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）認為，中國-中東歐國家合作平台（Cooperation between China and Central and Eastern European Countries，CECC）已名存實亡。



利帕夫斯基（Jan Lipavský）星期二（5月2日）在訪問美國期間告訴美國新聞網站《政治報》（Politico），平台既沒有實質，也沒有未來。他早前與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。

利帕夫斯基也說：「我感謝美國在對華課題上的戰略主導。我向國務卿布林肯保證，我們做好準備，在歐洲框架內與他們展開合作。」

美國國防部則在官網上說，布林肯和利帕夫斯基就共同關切的對華課題，以及「確保印太等地區持續和平、穩定與繁榮的重要性」展開討論。

至於捷克是否會正式退出合作平台，利帕夫斯基透過發言人補充：「我們不是活躍成員（active member）。我們不會對可能作出的任何決定進行揣測。」

中國-中東歐國家合作在2012年啟動。除了中國之外，捷克等17個中東國家參與了這個合作平台。3個波羅的海地區國家立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞之後決定退出。

本文獲《聯合早報》授權轉載

