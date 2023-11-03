英國研究：新冠防疫封鎖措施　加速減弱年逾50歲者認知能力

英國一項研究發現，新冠疫情對生活方式的衝擊，給年過50歲者的大腦健康造成了持久影響。不論是否曾感染新冠，他們的認知能力都加快減弱。



研究發現，在2020年3月至2021年2月，即新冠疫情爆發第一年，年長者的認知功能和工作記憶下降得更快，沒有感染新冠的年長者情況也是如此。這一趨勢持續到2021／22年，顯示初期防疫封鎖措施後影響依舊持續。據世界衛生組織數據，全球約7.8億人感染新冠。

英國這項研究是同類中規模最大的，它分析了防疫封鎖等生活方式的巨大轉變，與持續的認知能力下降之間的關聯。

研究員指出，年長者認知能力下降速度加快的因素有多個，包括孤獨和抑鬱、運動量減少和飲酒量增加，以及病毒的影響。

這項研究由埃克塞特大學（University of Exeter）和倫敦大學國王學院（King's College London）主導。

英國《衛報》（Guardian）引述領導研究組的埃克塞特大學教授科比特（Anne Corbett）說：「我們經歷的封鎖和其他限制對年過50歲者的大腦健康產生了持久的影響……這帶出了一個重要問題，即人們是否面臨更高的認知能力下降風險。」

參與這項名為「保護」（Protect）項目的研究人員分析了3,142名人員的大腦功能，這個於2014年啟動的項目旨在深入了解40歲以上人群在25年期間的大腦功能。研究員評估了當中50歲至90歲之間的英國居民的短期記憶力及完成複雜任務的能力。

研究員以2019年3月至2020年2月的數據，同疫情第一年（2020年3月至2021年2月）和第二年（2021年3月至2022年2月）的結果進行了比較。

分析顯示，疫情首年，研究對象的認知能力下降的速度加快。在疫情前已出現輕度認知能力下降跡象的人群，他們認知能力下降的速度比其他人更快。

疫情首年，英國經歷了3次社會封鎖，為期6個月。研究組在《柳葉刀．健康長壽》（Lancet Healthy Longevity）期刊上發表的報告指出：「值得注意的是，在防疫限制放鬆後，工作記憶的惡化在疫情第二年持續存在。認知能力變化的幅度也值得注意，整個群體和個別亞群體的人的工作記憶和執行功能下降幅度在50％以上。」

報告說：「必須把這些生活方式的變化當作公共衛生優先事項來處理……我們假設，針對這些行為的干預措施可能有助於應對認知能力減弱。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

