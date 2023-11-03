緬甸北近中國邊境軍事衝突　三兄弟聯盟襲軍方　3政府控制區失守

緬甸北部靠近中國邊境地區的軍事衝突擴大，地方武裝與緬甸國防軍持續駁火，緬軍11月2日表示，有3個政府控制區失守。



緬甸國家管理委員會發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）2日表示，緬甸國防軍自10月27日在撣邦（Shan State）北部多個地區遭到緬甸民族民主同盟軍（NDAA）、德昂民族解放軍（TNLA）和若開軍（AA）襲擊。衝突持續數日，有3個政府控制區失守。

據他所指，緬軍在撣邦北部清水河、勐古、貴慨、登尼以及臘戍地區遭襲擊。

他表示緬甸民族民主同盟軍27日凌晨攻入清水河，襲擊國防軍其他地區營地及附近橋樑，戰鬥持續到28日。雙方之後數日在多地衝突，清水河、捧線、九穀3個政府控制區失守。

三兄弟聯盟襲軍方

緬甸民族民主同盟軍、德昂民族解放軍和若開軍自稱為「三兄弟聯盟」（ Three Brotherhood Alliance）。

德媒引述民族民主同盟軍發言人1日稱，聯盟已「完全控制」接壤中國邊境的清水河鎮及通往邊境道路的興威鎮，迄今佔領至少80個本由軍方控制的基地，又指軍政府損失數以百計的士兵。

路透社3日報道，聯合國表示最新有2.3萬人因武裝衝突而要逃出家園，部份緬甸傳媒指有數千人逃到中國。