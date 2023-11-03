緬甸北近中國邊境軍事衝突　數萬人流離失所　泰國尋求救162公民

路透社11月3日報道，緬甸軍方與在靠近中國邊境的少數民族武裝之間的衝突擴大，數以萬人流離失所。泰國官員表示，正尋求拯救162名受困在緬甸的公民，把他們帶回國。



緬甸北部撣邦（Shan State）自10月底爆發激烈戰鬥，少數民族武裝與軍方衝突，緬軍11月1日公布失去在撣邦邊境戰略城鎮清水河鎮（Chinshwehaw town，暫譯）的控制權，指在當地的「政府、行政機構與安全機構已不復存在」。這個城鎮靠近與中國雲南省邊界。

中國外交部2日回應稱，高度關注緬北衝突態勢，敦促各方立即停火止戰。

圖為2020年1月在仰光飄揚的緬甸國旗（REUTERS）

聯合國3日表示最新有2.3萬人因武裝衝突而要逃出家園，部份緬甸傳媒指有數千人逃到中國。

受事件影響，中國雲南更有學校要停課，10月底，網傳雲南德宏州瑞麗市畹町中學所有學生放假，校方更提醒老師同學聽到槍炮聲時要找地方躲避，以免被流彈誤傷。校方之後證實通知屬實。

泰國官員表示，正尋求拯救162名受困在緬甸的公民，把他們帶返泰國。

緬甸軍與地方武裝組織經常爆發衝突，10月27日，緬甸媒體報道緬北臘戌、貴慨等多地的緬軍軍事據點遭武裝組織襲擊，兩方駁火，戰事激烈，報道指襲擊由緬甸果敢民族民主同盟軍主導。中國外交部當時同樣促請有關方面盡快停火止戰。