澳洲外長：以色列應聽盟友敦促克制呼籲　否則以巴衝突有外溢風險

據英國《衛報》當地時間11月3日報道，針對當前巴勒斯坦與以色列衝突，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）當天在《衛報》澳洲版撰寫署名文章指出，以色列需要聽取來自盟友敦促其克制的呼籲，否則這場衝突將可能有擴大蔓延至加沙地帶以外的風險。



報道稱，黃英賢在文章中用迄今為止最強烈的措辭概述了阿爾巴尼斯政府的立場，她稱「現狀讓每個人都感到失望」，唯一的選擇是通過政治進程尋求「持久的和平」，用兩國解決方案讓以色列和巴勒斯坦並存。

據報道，黃英賢明確譴責了巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）10月7日對以色列發動襲擊，並強調澳洲支持以色列的自衛權。不過，她補充說，以色列自衛的方式非常重要。

「據聯合國兒童基金會報道，以色列對這些襲擊的回擊造成成千上萬的巴勒斯坦人喪生，其中包括3500多名兒童，加沙的人道主義危機日益惡化。」黃英賢說，以色列必須「保持克制，保護平民的生命」。

澳洲外長黃英賢2023年9月在印尼出席東盟系列會議（Pool via Reuters）

黃英賢表示，澳洲等盟國敦促以色列保持克制、保護平民生命，以色列必須傾聽進去，因為「如果衝突蔓延，以色列將面臨嚴重風險」。她警告說，「國際社會不會接受平民繼續死亡」。

「如果不保證巴勒斯坦人的利益，就不可能保證以色列人的利益。」黃英賢的文章寫道：「持久的和平需要人們看到彼此的人性，它要求各方尊重他人的生存權。」

她還說，暴力的唯一替代方案是政治解決方案，世界各地愈來愈多的人要求為此進行新的外交努力。「歸根結底，公正和持久的和平需要兩國解決方案。以色列國和巴勒斯坦國並存。以色列人和巴勒斯坦人在國際公認的邊界內安全繁榮地生活。」

《衛報》指出，現階段執政的澳洲工黨受到了反對黨的攻擊，工黨內部的壓力也愈來愈大，許多人要求工黨採取更多措施譴責以色列的報復行動。

當地時間11月1日，澳洲總理阿爾巴尼斯同以色列總理內塔尼亞胡通話。當地時間11月2日，在被問及有關停火呼籲時，阿爾巴尼斯在墨爾本的一場會議上表示：「我們一周前說，出於人道主義考慮，有必要停火——這仍然是我們的立場。」

「10月7日，人們目睹了震驚世界的恐怖主義行為。以色列有權自衛，但如何自衛也很重要，必須遵守國際法，包括戰爭規則，而且有義務盡一切努力確保無辜平民不會為哈馬斯的暴行付出代價。」阿爾巴尼斯說道。

近期，由於以軍對加沙地帶持續發動空襲，造成了大量平民傷亡，受到國際社會強烈譴責。因此，智利、哥倫比亞、洪都拉斯等國家相繼宣布，召回各自的駐以色列大使。此外，玻利維亞政府10月31日已經宣布，考慮到以色列在加沙地帶對巴勒斯坦人民犯下的罪行，決定與以色列斷絕外交關係。

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