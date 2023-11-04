洪都拉斯外交部召回駐以色列大使磋商

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯的戰事不斷升溫，在以色列轟炸加沙難民營後，多國譴責以色列濫殺，最新有阿根廷、墨西哥、秘魯加入發聲批評以色列，中東國家巴林宣布召回駐以色列大使，並暫停與以色列的經濟合作關係。洪都拉斯11月3日也表示要召回駐以色列大使。



根據路透社，洪都拉斯外交部周五表示，由於以色列在加沙地帶違反國際人道法，洪都拉斯將召回駐以色列大使進行磋商。

半島電視台2日報道，擁有拉丁美洲內最大猶太社區的阿根廷譴責以色列襲擊加沙北部難民營，稱「沒有任何理由可以證明這種違反國際人道主義法的行為屬正當」。

墨西哥常駐聯合國副代表布恩羅斯特羅（Alicia Buenrostro）1日在聯合國緊急會議表示，促請以色列的「佔領力量」停止對巴勒斯坦的領土主張，提倡以兩國方案解決問題。

秘魯外交部1日發聲明指「秘魯譴責，並將繼續譴責來自任何地方的暴力行為。」這三國同時也呼籲哈馬斯釋放人質。

以巴戰爭：圖為以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月24日出席記者會。（Reuters）

巴林暫停與以色列經濟合作

2020年才與以色列建交的中東國家巴林，2日宣布召回駐以色列大使，並暫停與以色列的經濟合作關係。

以色列和巴林2020年9月在美國居中斡旋下達成兩國關係正常化協議，成為第4個與以色列關係正常化的阿拉伯國家。

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玻利維亞、哥倫比亞、智利、約旦、沙特阿拉伯之前也已譴責以色列襲擊加沙地帶，造成大量巴勒斯坦人死亡，其中玻利維亞10月31日指控以色列犯下戰爭罪和危害人類罪，並宣布正式與以色列斷交。

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在社交平台X貼文，稱以色列的襲擊是「對巴勒斯坦人的屠殺」。智利也宣布召回駐以色列大使，以抗議以方「不可接受的違反國際人道主義法的行為」。

約旦也已召回駐以色列大使。