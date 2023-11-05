土耳其召回駐以色列大使　以外交部：又支持哈馬斯

土耳其11月4日宣布召回駐以色列大使，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，土耳其已經「排除」以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），不會再與其聯繫，又指準備把以色列的罪行訴諸國際刑事法院（ICC）。以色列外交部其後表示召回大使的決定是「土耳其總統又一次支持恐怖組織哈馬斯的舉措」。



以色列外交部還稱：「哈馬斯才是巴勒斯坦人民真正的敵人。」

埃爾多安4日向傳媒表示，內塔尼亞胡「不再是我們可以交談的人，我們已經把他排除在外」。

埃爾多安：圖為2023年9月19日，土耳其總統埃爾多安在第78屆聯合國大會上發言。（Reuters）

他又指支持把以色列侵犯人權和戰爭罪行訴諸國際刑事法院的倡議，「我們的相關部門，特別是我們的外交部，會開展這項工作。」

他續稱內塔尼亞胡已失去以色列人的支持，「十誡裏不是有『不可殺人』的命令嗎？」

埃爾多安並表示，在戰事爆發後，土耳其準備好充當加沙地帶的保證國（guarantor country），重申土耳其對加沙人民的支持。

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他同日也談到，一旦以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯之間的戰爭結束，加沙須成為獨立、有主權的巴勒斯坦國一部份，土耳其不會支持任何「逐步把巴勒斯坦人從歷史抹去」的計劃。