烏軍總司令首認對俄反攻陷入僵局　澤連斯基公開譴責

英媒11月1日刊登烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）受訪內容，承認他的部隊與俄軍的戰鬥陷入「僵局」，儘管經過數月的激戰，前線幾乎沒發生任何變化，而且近期不會出現重大突破。



這是烏克蘭高級官員迄今為止對反攻停滯不前做出的最坦率的評價。

《經濟學人》11月1日引述扎盧日內說：「就像第一次世界大戰一樣，我們的科技水平來到讓我們陷入僵局的程度，」他指最有可能出現的情況是，沒深刻而完美的突破。

他稱需要科技進展來讓烏軍實現空中優勢，並提高炮兵火力的有效性。

他補充說，俄羅斯軍隊也無力推進。

圖為2023年8月24日，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）在基輔出席該國獨立日的慶祝活動。（Getty）

扎盧日內稱雙方的現代科技和精確武器正在阻止部隊突破敵方防線，包括無人機的廣泛使用以及干擾無人機的能力。他呼籲在電子戰方面取得進展，以此打破僵局。

扎盧日內稱，「現階段的戰爭正在逐漸走向陣地戰」，雙方都可相互牽制。他在受訪時發表的一篇9頁的文章，提供他的評估，稱此戰需找到「出路」。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫2日稱戰爭「並未陷入僵局」，俄軍將繼續在戰場上推進。

圖為2023年10月13日烏克蘭總統澤連斯基在烏克蘭敖德薩出席新聞發布會。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室譴責他公開描述戰事的行爲，暗示他的言論將對敵方行動有利。這是一次引人注目的公開譴責，表明在烏克蘭已面臨挑戰，軍方和文官領導層之間的分歧正在顯現。

烏克蘭總統辦公室副主任若夫克瓦（Ihor Zhovkva）說，扎盧日內關於與俄羅斯的鬥爭陷入僵局的說法「讓侵略者的行動更容易」，他還說，這些言論在烏克蘭的西方盟友中引發了「恐慌」。與此同時，澤連斯基對他對於戰鬥的描述提出質疑。