韓軍：朝鮮或向俄羅斯供應多款導彈　貨櫃船頻繁往來兩國

韓國軍方11月2日表示，除了炮彈之外，朝鮮還可能已向俄羅斯提供其他武器，包括攜帶型防空導彈和短程彈道導彈。韓聯社引述軍方人士消息稱，截至目前，經朝鮮羅津港向俄羅斯運送的貨櫃估計有2,000多個。



韓聯社報道，據推測，朝鮮向俄羅斯提供的軍事裝備和武器，包括兩國之間相容的122毫米火箭彈、152毫米炮彈和T系坦克炮彈。另有火箭炮及野戰炮、步槍及機關槍和迫擊炮，以及攜帶型防空導彈和反坦克導彈、短程彈道導彈等。

該人士表示，截至目前，經朝鮮羅津港向俄羅斯運送的貨櫃估計有2,000多個。假設裝載的都是122毫米火箭彈，那麼總數將超過20萬枚。假設裝載的都是152毫米炮彈，總數則超過100萬枚。韓軍掌握到的情報顯示，朝方貨櫃規格為6米長、2.5米寬，屬於小型貨櫃。假設裝載的是步槍子彈，僅一個集貨櫃的裝載量已超過40萬枚。

美國白宮曾在10月13日發佈衛星影像，顯示多艘貨櫃船在朝鮮羅津港和俄羅斯杜奈港之間運作。烏克蘭情報部門9月13日也指出，朝鮮向俄羅斯提供武器彈藥。

韓方消息人士表示，可證明朝鮮領袖金正恩在訪俄前，兩國已就軍事合作方案的達成協議。不過，在金正恩訪俄後，兩國海運更趨活躍。10月以後，每隔3至4天就有3至4班往返，運作週期有所縮短。

韓國聯合參謀本部認為，作為軍事援俄的回報，預計朝鮮可從俄方獲得衛星技術、核相關技術轉讓，戰機或相關零部件，防空系統支援，以及俄方繳獲的西方武器等。