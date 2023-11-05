無國界醫生職員憶撤離哽咽　加沙難民追車喊：為什麼就這樣離開？

日媒11月4日播放國際人道救援組織「無國界醫生」（MSF）日本人事職員白根麻衣子的受訪內容。她憶述撤離加沙地帶（Gaza Strip）的情況，含淚說當時加沙民眾追着救援人員所乘車輛的畫面以及呼喊，令人心碎。



日本電視台（Nippon TV）11月4日稱，白根麻衣子自5月起在加沙城（Gaza City）的「無國界醫生」辧事處服務。巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）7日對以色列發動一輪攻擊，她於是在加沙城北部避難，之後與其他職員撤離至加沙南部，再於11月1日透過拉法過境點（Rafah Crossing）進入埃及。

+ 1

她表示，在加沙地帶，空襲以及導彈發射不分晝夜，大批民眾湧入避難所，衛生情況惡化，飲用水及食物日漸不足。她在聯合國機構的戶外空間避難，期間只能靠罐頭、菜、麵包果腹，儘管當地職員冒險採購，但物資短缺，最後他們每天只能煮一餐飯，然後分着吃。

白根麻衣子指自己越過拉法過境點並撤離加沙地帶時，心情相當複雜，因為本地職員不能越過邊境。她一度哽咽，說 :「當時看到很多徬徨的加沙民眾追着我們的車輛說『讓我們上車』、『為什麼就這樣離開了』，是個令人心碎的回憶。」