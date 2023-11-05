拜登稱呼籲以色列停火有進展　示威者：總統簽字同意種族滅絕

美國總統拜登（Joe Biden）表示，以巴衝突中，就確保「人道主義暫停」方面的工作已經取得進展。



法媒報道，拜登星期六（11月4日）在特拉華州離開一座教堂時，被問及「人道主義暫停」（humanitarian pause）方面是否取得進展，他對此回答「是的」，並在上車前豎起大拇指，但並未透露更多細節。

當天早些時候，訪問中東的美國務卿布林肯對記者說，戰鬥的人道主義暫停將有助於保護平民，並讓更多援助進入受圍困的加沙地帶。

同日，數千名抗議者在華盛頓舉行集會，抨擊拜登在以哈衝突中對以色列的支持。示威者揮舞巴勒斯坦國旗，並佩戴阿拉伯頭巾（keffiyeh），高喊「解放、解放巴勒斯坦」「立即結束對加沙的圍困」等口號。

也有人對拜登喊話：「拜登，你躲不過的，你簽字同意種族滅絕。」「我們不同意，種族滅絕的喬（Genocide Joe）。」

拜登是民主黨人，其政府在以哈衝突爆發後表示堅定支持以色列自衛權，拜登本人也親自訪問以色列，展現對美國在中東這一盟友的力挺。不過，美國國內許多民眾對政府的立場表示反感。

這次示威是10月7日以來華盛頓最大規模的抗議集會。其間，有抗議者表明，在2024年大選中不會投票給民主黨，也會說服身邊人不要投支持票。「這（對加沙的轟炸）是一場大屠殺，一場種族滅絕……是我們歷史上的一個污點，作為一個（美國）公民，我不能接受我交的稅在資助這種行為。」