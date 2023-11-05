尼泊爾強震搜救結束　至少157死逾2百傷　災區缺物資亟待支援

尼泊爾格爾納利省（Karnali）扎澤爾果德（Jajarkot）11月3日發生地震，最少157人死亡，逾200人受傷。法媒5日稱，尼泊爾警方指，搜救行動已結束。報道稱，有災民表示，沒收到救援物資。



法媒5日稱，尼泊爾格爾納利省警方發言人巴特拉伊（Gopal Chandra Bhattarai）稱救援行動已結束。

扎澤爾果德官員夏爾馬（Harish Chandra Sharma）表示，現時專注於向災民提供援助，政府正向他們提供救援物資。

34歲災民沙納爾（Mahesh Chanare）在地震中失去他的岳父，其他家人安全，但所有財物都埋在房屋的瓦礫堆下，一家人幾乎沒東西吃。他說：「我們還沒收到救援物資，這裏的人極需要食物和帳篷。」

這是尼泊爾自2015年以來，最多人傷亡的一次地震。路透社5日稱，有生還者說，地震發生後不久聽到建築物倒塌的巨響。災民尚塔（Shanta Bahadur B.K.）表示，建築物倒塌後有大量灰塵揚起，他們當時呼吸困難，也難以清楚視物。

尼泊爾國家地震中心（National Seismological Centre，暫譯）稱，是次地震的強度為6.4級。美國地質調查局（USGS）則稱，地震震級為5.6級。