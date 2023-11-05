布林肯突訪約旦河西岸　晤巴勒斯坦自治政府主席

巴勒斯坦公布的照片顯示，美國務卿布林肯（Antony Blinken）11月5日突然訪問被以色列佔領的約旦河西岸（West Bank）期間，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）進行會晤。



綜合法媒和路透社報道，布林肯在約旦河西岸拉姆安拉（Ramallah）會見阿巴斯，因為自巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日發動戰爭以來，當地的暴力事件不斷增加，引發全球廣泛關注。

為了確保以巴衝突不會進一步蔓延，布林肯試圖與各方勢力針對哈馬斯被摧毀後該如何治理加沙地帶（Gaza Strip）展開討論。

美國一名國務院知情官員透露，布林肯對阿巴斯說，巴勒斯坦自治政府應在加沙地帶的未來發展中發揮核心作用。「（加沙的）未來不是會議的重點，但巴勒斯坦自治政府似乎願意發揮作用。」

布林肯建議由一個「有效的、重新煥發活力的巴勒斯坦自治政府」來管理加沙地帶，他認為這是最合理的決定，但他也表明，其他國家和國際機構或將在過渡時期對加沙的安全和管理方面發揮作用。

阿巴斯領導的巴勒斯坦自治政府在約旦河西岸擁有有限的自治權，但因貪腐、管理能力不足，以及與以色列的安全合作安排遭到抗議等問題，該聲望正在下滑。

不過，阿巴斯表明，只有為以巴衝突找到「全面政治解決方案」，巴勒斯坦自治政府才能重返加沙地帶執政。「我們將在包括東耶路撒冷（East Jerusalem）和加沙地帶在內的整個約旦河西岸的全面政治解決方案框架內充分承擔起我們的責任。」

據悉，87歲的阿巴斯是哈馬斯的堅定反對者，目前尚不清楚誰將接替年邁多病的阿巴斯，成為下一任巴勒斯坦自治政府主席。

自以巴戰爭爆發後，布林肯已經訪問過以色列，但這是他第一次訪問約旦河西岸。

本文獲《聯合早報》授權轉載

