馬斯克旗下人工智能初創公司推出首個AI模型Grok

美國企業家馬斯克（Elon Musk）旗下人工智能（AI）初創公司xAI推出首款AI模型Grok，Grok能實時連接社交媒體X（前稱Twitter）。



新華社報道，馬斯克11月5日在X發布和轉發多條動態，宣介這AI模型。據xAI團隊介紹，目前Grok仍處於早期測試階段，現在每週都在迭代進步。

Grok可以回答幾乎任何問題，甚至能啟發用戶提出問題。此外，這個AI模型「有智慧，還有一點小叛逆」，所以它的使用者最好不是討厭幽默的人。

據介紹，Grok能通過X了解實時世界，也可以回答一些其他AI系統拒絕回答的棘手問題。馬斯克說，相比其他生成式AI，與X實時連接，獲得對這個世界的實時認知，是Grok擁有的巨大優勢。不過，也有媒體對此提出質疑，認為社交媒體上可能存在大量虛假或未經認證的實時訊息。

Grok一詞源自科幻小說《異鄉異客》（Stranger in a Strange Land），在書中意為深刻而直觀地理解事物。

xAI公司成立於7月，由馬斯克領導，並與包括X、電動汽車製造商特斯拉（Tesla）在內的馬斯克旗下的企業密切協作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

