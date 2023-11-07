澳媒評總理訪華　稱阿爾巴尼斯陷兩難　關注會否挺中國加入CPTPP

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）11月4日起展開4天訪華行程，多間澳媒視為有助緩和兩國關係的重要訪問。澳洲有媒體認為，中國想澳洲支持其加入跨太平洋夥伴關係全面進步協定（CPTPP），會讓阿爾巴尼斯陷入兩難局面。



《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）首席政治記者克羅（David Crowe）6日撰文指，北京希望阿爾巴尼斯支持中國加入CPTPP，是迫使他作出艱難決定，希望澳洲接受中國為亞洲主導經濟大國的地位。

文章稱，阿爾巴尼斯支持澳洲與美國結盟、澳英美聯盟（AUKUS）及四方安全對話（The Quad），均不獲中國歡迎，指他陷入選擇戰略夥伴或是最大貿易國中國的兩難局面，遠未能作出決定。

該文續指，從邏輯上而言，中方數年來對澳洲實施制裁、涉及出口額約200億澳元，預料阿爾巴尼斯不會答應支持中國加入CPTPP。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2023年11月6日早上遊覽北京天壇，並在社交平台X上上載照片。站在他身旁的是澳洲外長黃英賢。（阿爾巴尼斯社交媒體X賬號）

《澳洲人報》（The Australian）11月5日發表社論，以《總理訪華是好的起步》（Positive start to PM’s China visit）為題，形容他為支持中國加入CPTPP的可能性「敞開大門」，有風險亦有機會。

文章又指，阿爾巴尼斯訪華期間對中國的提醒是正確的：「若任何國家想加入CPTPP，即須表現出高貿易標準。」

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2023年11月5日參觀第六屆中國國際進口博覽會展場。（阿爾巴尼斯社交媒體X賬號）

《澳洲金融評論報》（AFR）11月1日刊登智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI，暫譯）執行董事巴錫（Justin Bassi）文章，題為《阿爾巴尼斯不能和習近平玩貿易遊戲》，指此訪對阿爾巴尼斯而言是艱巨的外交考驗。

文章指，中方的最佳策略是利用中澳原先的緊張關係，令澳洲人覺得若兩國「重回正軌」，即可與中國建立可信賴的經濟關係。澳洲將有一個貨真價實的經濟關係拿在手。

文章稱，因對地區及世界未來看法不同，對於自信的澳洲而言，與中國談的許多議題都不須「糖衣」包裝，亦不須迴避兩國合作領域有限的事實。

阿爾巴尼斯不應讓澳洲與中國的來往變成一個搞定待辦事項的活動。他須展示出他有一個哲學框架，向中方表明澳洲在多個議題立場的一致性，從經濟到國安都不會分開處理，亦不會回到為了維持良好關係而損害主權的年代。