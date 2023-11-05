澳洲總理：澳中經濟互補為兩國關係注入活力

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）11月5日在第六屆中國國際進口博覽會開幕禮上稱，澳中經濟的互補性為兩國關係注入活力。



俄衛網5日稱，他是開幕禮上首位致辭的外國領導人。他指澳洲和中國所處的地區比人類歷史上任何其他地區都發展得更快，保持接觸對澳洲有利，也對地區有利，兩國經濟的互補性為澳中關係注入活力。

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他表示，澳洲和中國在2023年迎來3個重要的50周年紀念日：澳洲在華設立大使館，澳中簽署首個貿易協定，惠特蘭（Gough Whitlam）成為首位訪華的澳洲總理，這些都發生在50年前的1973年。他說澳中兩國都受益於地區的發展繁榮、更加開放、互相聯繫、和平穩定，2015年《中澳自由貿易協定》生效後，愈來愈多的澳洲優質產品進入中國市場，為中國企業提供重要支持。

阿爾巴尼斯稱：「當我們考慮到半個世紀前這些決定所帶來的所有好處，這確實是3個值得慶祝的紀念日。這只是一個宏大而激動人心的故事中的一章。」

中澳關係：澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2023年11月4日在其社交媒體X賬號上載他與中國總理李強會面的照片。（阿爾巴尼斯社交媒體X賬號）

他指中國近幾十年來的經濟增長引人注目，中國的脫貧人數超過人類歷史上任何一個國家在這樣一段時間內的成就。

他稱澳洲提倡自由貿易和開放市場，將繼續成為全球經濟架構中一個建設性的角色，與中國一樣，澳洲重視在二十國集團（G20）、亞太經濟合作組織（APEC）和《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）中的地位。

他說：「經濟的成功不是可保證的，但我們知道國際貿易有助於提高全球福祉。我們知道國家之間建設性的經濟利益接觸有助於建立關係，有助於在存在共同利益和分歧的地方建立理解。」

阿爾巴尼斯表示，建立關係符合所有人的利益，無論對話還是合作，他期待在進博會上看到企業代表在澳中兩國之間建立更緊密的聯繫。