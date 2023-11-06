習近平晤澳洲總理：要繼續推進兩國全面戰略夥伴關係

中國國家主席習近平11月6日在北京與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會面。習近平稱，重要的是中澳要繼續推進兩國之間的全面戰略夥伴關係。他稱中澳「健康穩定」的關係符合兩國利益，推動戰略關係十分重要。



習近平稱：「在中國，我們常說，喝水不忘挖井人。」他說：「中國人民不會忘記魏德侖總理（澳洲前總理Gough Whitlam）為我們挖的井。」

習近平稱，中澳應增進相互理解和和平共處信任，應充分挖掘中澳自由貿易協定的潛力。

習近平說，中方願與澳方進行更多三方多方合作支持南太平洋國家。他說中國和澳洲必須警惕和反對任何使亞太地區陷入混亂的企圖。

這是阿爾巴尼斯1年內第二次與習近平面對面會談。阿爾巴尼斯在會面中說，中國和澳洲之間的牢固關係「將有利於未來」。

阿爾巴尼斯會後出席記者會稱：「我談到了美中之間的「護欄」和軍事合作；這很重要。」

他說，在「我們地區所需的和平與安全」的背景下，兩人在會面中談及發生在世界不同地方的衝突，包括俄烏戰爭與以巴戰爭。

他對在場記者說，對澳洲和中國之間的積極接觸感滿意。

阿爾巴尼斯稱，兩人在會面中未提及「14項對澳不滿清單」。