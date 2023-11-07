習近平：中國在亞太不搞陣營對抗　批美國「小院高牆」

中國國家主席習近平11月6日下午在人民大會堂會見來華進行正式訪問的澳洲總理阿爾巴尼斯。



習近平指出，今年是惠特拉姆總理（魏德侖總理）訪華50周年，他這次訪問可以說是承前啟後、繼往開來。在雙方共同努力下，中澳兩國恢復各領域交流，走上了改善發展關係的正確道路。中澳同為亞太地區國家、二十國集團重要成員，兩國沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，完全可以成為相互信任、相互成就的夥伴。雙方應該在世界大勢的深刻變化中把握中澳關係正確發展方向。從本國優先的角度看，世界是狹小擁擠的，時時都是風險和競爭。從命運與共的角度看，世界是寬廣博大的，處處都有機遇和合作。在全球性危機的驚濤駭浪中，各國不是各自乘坐在190多條小船上，而是乘坐在一條命運與共的大船上。中澳兩國應該順應時代潮流，從兩國共同利益出發，共同構建平等相待、求同存異、互利合作的中澳關係，推動中澳全面戰略夥伴關係不斷向前發展。這符合兩國和兩國人民的共同利益，符合地區國家的共同期待，也有利於國際社會更好應對世界百年變局帶來的各種風險挑戰。

習近平強調，當前，世界經濟不穩定、不確定、難預料因素增多，各國經濟都面臨不小挑戰。面對複雜的外部環境，中國經濟頂住了壓力，穩定了規模，提升了質量，中國發展仍然具有良好支撐基礎和諸多有利條件，中國將以自身穩定發展為不確定的世界經濟帶來寶貴的確定性。中國的發展離不開世界，世界的發展也需要中國。「小院高牆」「脫鈎斷鏈」，或者「去風險」，本質上都是保護主義，違背市場規律、科技發展規律，也違背人類社會發展潮流。中國奉行互利共贏的開放戰略，推動構建新發展格局，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，這將為包括澳洲在內的世界各國帶來前所未有的機遇。中澳要在和平共處中增進相互理解和信任，在互利合作中實現共同發展。充分發揮中澳自由貿易協定潛能，拓展氣候變化、綠色經濟等新興領域合作，維護全球和區域自由貿易體系，為兩國企業投資經營提供良好營商環境。兩國政府要支持立法機構、政黨、智庫、青年、地方開展交流，為人員往來創造更多便利條件，增進兩國人民相知相親，築牢兩國友好的民意基礎。中國在亞太地區不搞排他性小圈子，不搞集團政治，不搞陣營對抗。小圈子解決不了全球面臨的大挑戰，小集團適應不了當今世界的大變局。對那些把亞太地區搞亂的企圖，中澳一是要警惕，二是要反對。中方願同澳方開展更多三方、多方合作，支持南太平洋國家增強發展韌性，應對氣候變化等挑戰，在開放包容中維護亞太地區和平穩定。