以巴衝突丨聯合國18機構罕有聯合聲明　要求立即人道停火

以巴衝突已持續近一個月，聯合國18名機關首長11月5日發表聯合聲明，呼籲人道主義停火。聲明聯署者包含聯合國兒童基金會（UNICEF）、世界糧食計劃署（WFP）、世界衛生組織（WHO）等機構的領導人，直指衝突已經持續30天，是時候適可而止。加沙衞生部11月6日稱，自10月7日以來，以色列對加沙的襲擊，已造成至少10,022名巴勒斯坦人死亡，其中包括4,104名兒童。



該份聲明的聯署者，包括聯合國人權高專沃爾克．特克（Volker Turk）、世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、聯合國負責人道主義事務的副秘書長格里菲斯（Martin Griffiths）等。聲明指出，人民集體遭到圍困和攻擊，無法獲得維生必須品，他們的家園、避難所、醫院和禮拜場所遭到轟炸，都是不可接受的。

古特雷斯：加沙地帶正成為「兒童的墳場」

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）11月6日也再次呼籲人道主義停火。他重申，保護平民至關重要，並指加沙地帶正成為「兒童的墳場」。

古特雷斯表示，以軍的地面行動和持續的轟炸，正在攻擊平民、醫院、難民營、清真寺、教堂和聯合國設施，包括避難所，沒有人是安全的。與此同時，哈馬斯和其他武裝分子利用平民作為人盾，並持續向以色列發射火箭彈。

他表示，這些行為明顯違反了國際人道法，再次呼籲人道停火。