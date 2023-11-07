布林肯訪土耳其遭冷待　無高官機場迎接　未獲埃爾多安接見

正在中東訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），11月6日在安卡拉與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan），討論擴大加沙人道主義援助，以及防止以巴衝突擴大。外電形容，布林肯的土耳其之行受到冷待，既未獲安排與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會面， 試圖擁抱菲丹時又疑對方刻意避開。此外，布林肯抵達機場時，土耳其也未安排高官迎接。



2023 年11月6日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）抵達土耳其安卡拉，美國駐土耳其大使弗雷克（Jeff Flake）迎接。（Reuters）

俄羅斯衛星通訊社報道，布林肯於深夜抵達土耳其首都安卡拉，在機場迎接的有美國大使弗雷克（Jeffry Flake）、土耳其外交部負責美國事務的官員，以及安卡拉副省長等，土耳其無任何派高層官員迎接。媒體更形容，停機坪上缺乏燈光照明。布林肯向在昏暗中等待他的人打招呼，然後就上了車。

試圖與土耳其外長擁抱 對方後退

在布林肯與菲丹6日會晤的會場外，大批民眾抗議布林肯到訪，突顯在以巴衝突的議題上，土耳其與美國的嚴重分歧。土耳其《晨報》（Sabah）報道，布林肯在致意時試圖擁抱菲丹，但後者後退了一步。

布林肯未獲安排與埃爾多安舉行會談，後者批評美國對以色列「無限支持」。埃爾多安表示，他今日將按原定計劃，前往土耳其東北部地區的艾德爾村，因此不太可能與布林肯會面。分析認為，埃爾多安有意表達對美國的不滿。

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美國國務院官員稱，布林肯和菲丹的會面持續了兩個半小時。布林肯在機場表示，美國在向加沙提供人道援助方面，取得了一些良好進展，認為在未來幾天，將能看到援助能夠大幅擴大。另外，在與菲丹舉行會談後，他相信瑞典加入北約的進程將會取得進展。

土耳其外交部消息人士稱，菲丹告訴布林肯，必須立即在加沙宣布停火，阻止以色列攻擊平民並迫使人們流離失所。

布林肯抵達土耳其前，已先後訪問以色列、約旦、約旦河西岸、塞浦路斯和伊拉克，與當地領導人就以巴衝突進行溝通。