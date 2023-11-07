耶倫本周將晤何立峰　重申尋求中美良性經濟競爭

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）本星期將在三藩市，與中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰會面。美國財政部表示，耶倫將聚焦拜登政府處理中美關係的三大支柱，包括尋求良性經濟競爭；華府將採取有針對性的行動，推進美國及盟友的國家安全及保護人權；以及尋求美中兩大經濟體共同合作的方式，並在氣候變遷等議題上合作。



耶倫11月6日也在 《華盛頓郵報》發表文章稱，美國尋求與中國的良性競爭，而不是試圖通過供應鏈多元化及保護美國國家安全的行動，令企業無序地大規模撤出中國。她指美國經濟戰略的核心，是提升國內經濟潛力，而不是壓制其他經濟體。美方認識到經濟不是零和遊戲，尋求與中國進行良性的經濟競爭，使兩國長期受益。

不過，健康的競爭需要基於規則的公平競爭環境，因此她與何立峰會面時，將對中國不公平的經濟行為提出關切，包括大規模使用非市場工具、市場准入壁壘，以及對在華美國企業的脅迫措拖。

耶倫又稱，在美國的所有外交關係中，本屆政府的首要戰略重點是保護盟友的國家安全。這是美國不會妥協的領域。美方將繼續採取有針對性的行動，以保障重要安全利益。她強調，當美國採取這些行動時，政策是向包括中國在內的其他國家，明確闡明其意圖和設計，以減少誤解和誤判的風險。

耶倫曾在7月訪華，除了獲國家主席習近平接見，亦與何立峰舉行會談。