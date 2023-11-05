對沖基金大佬炮轟耶倫促下台　搭台唱戲吃相難看

有着「小巴菲特」「華爾街之狼」等稱號，美劇《金融戰爭》（Billions）原型之一的美國知名對沖基金潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management）創始人比爾·阿克曼（Bill Ackman）早在今年3月的時候曾「炮轟」美國財政部部長耶倫（Janet Yellen），稱耶倫關於財政部不考慮擴大存款保險的聲明是一個「巨大的錯誤」。他補充說，耶倫的言論加上美國聯儲局（FED）加息25個基點，對非系統重要性銀行「施加了更大的壓力」。



半年後，又有一個對沖基金大佬，炮轟美國財政部。這一次，是索羅斯的前搭檔、傳奇宏觀對沖基金經理德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）。他指責，耶倫是美國財政部歷史上「最大失誤」的幕後黑手。

根據《華爾街見聞》的報道，德魯肯米勒說，他觀察到的證據表明，美國經濟正在變得更加疲軟，疫情期間的財政刺激也正在迅速耗盡，之所以衰退沒有發生，是因為企業和家庭都在前幾年鎖定了較低借貸成本，但隨着他們接下來再次借貸，高利率的問題將會暴露……按照德魯肯米勒的說法，美國經濟將會硬着陸，企業利潤可能下降20%-30%，商業地產價值將會暴跌。他公開炮轟耶倫，認為她犯下了財政部歷史上最嚴重的錯誤，已經不適合擔任美國財政部長……

姑且記著他們說過的話，再看看他們是如何交易的。9月下旬，就在美國中長期國債收益率迅速上漲並接近15年新高的時候，阿克曼一邊再次義正辭嚴的炮轟美國財政部，說美國政府33萬億美元的債務太高了，兩黨卻根本沒有絲毫遵守財政紀律的意願，每周的天量國債發行就是「海嘯」，所以他認為美國30年期國債的收益率應該是5.5%，所以他大規模做空了美國長期國債……

對衝基金Pershing Square Capital Management LP創辦人阿克曼（Bill Ackman）。(資料圖片)

不知道是不是受阿克曼說辭的影響，但恰恰就在他炮轟美國財政部之後，伴隨着海量國債的發行，美國30年期國債的收益率都開始急速飆升，從4.4%的水平一路飆升至5.2%，而與此同時，美國30年期國債期貨的價格，也從118美元大跌至108美元左右。

當大家都相信，美國30年期國債的收益率，應該達到5.5%的時候，阿克曼卻公開放話，說美國國債收益率已經很高，做空的風險太高，所以自己已經平倉，豪賺2億美元。這個過程，怎麼看着這麼像一次有意識的市場引導和操縱呢？

再看德魯肯米勒炮轟財政部的同時，他聲稱，美國經濟將會硬着陸，而2年期美國國債收益率應從目前的5%以上，降至3%附近，所以，他也買入了大量的2年期國債的看多期權。和阿克曼一樣，德魯肯米勒也重申了他對聯邦政府債務負擔不斷加重的不滿，他表示：「到2033年，如果利率保持現在的水平，利息支出將佔GDP的4.5%，到2043年這一比例將達到7%。這些數字令人震驚，相當於目前所有可自由支配支出的144%。」

德魯肯米勒做多的是2年期國債，說什麼2033年和2043年的聯邦利息支出？就像阿克曼一樣，不是瘋狂鼓吹美國30年期國債收益率至少應該達到5.5%麼，為何在5.2%左右就趕緊平倉了呢？

在德魯肯米勒看來，耶倫犯下了「美國財政部歷史上最嚴重的錯誤」，為何當初不借長期國債，而借短期國債？恰恰是這樣的行為才會導致現在的債務置換成本高昂，有可能會成為聯邦政府債務災難的導火索，不是嗎？其實，德魯肯米勒購買了短期國債的看多期權，恰恰就是在賭聯儲局很快會進行降息的操作，這很顯然說明，你非常理解聯邦政府債務的處理方式——在信用貨幣時代，美元又是國際貨幣的情況下，根本不會有所說的「債務災難」，無非就是印鈔的事兒，讓聯儲局買入國債就是了。

本人並不想為耶倫辯護，耶倫是鮑威爾之前的聯儲局主席，聯儲局加息對聯邦債務的影響，她自然瞭然於心。美國現在33萬億的債務，耶倫自然壓力大，且不說她個人能力行不行，但事實上我們很清楚美國已經是「船大難掉頭」，只能撞南牆。耶倫，恐怕也是心有餘而力不足。但這些對沖基金大佬通過操縱輿論賺錢得盆滿缽滿，這是毫無疑問的。從阿克曼到你德魯肯米勒，為了賺錢，這些對沖基金大佬可謂是無所不用其極，掛上耶倫，不過是製造更大的輿論，有意識的引導和操縱市場，這幅吃相還是有點太難看了些。