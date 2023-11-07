丁薛祥籲反對知識封鎖及擴大科技鴻溝　學者：不點名批評美國

中國國務院副總理丁薛祥11月6日在重慶呼籲「一帶一路」國家，共同反對知識封鎖和人為擴大科技鴻溝，共同完善全球科技治理。



受訪學者分析，西方近期在包括晶片和人工智能（AI）在內的高科技領域加碼施壓中國，北京高層最新表態明顯是在批評美國，並希望通過一帶一路施展外交應對西方科技圍堵。

首屆「一帶一路」科技交流大會6日在重慶開幕。這項新設的國際科技創新交流平台，是中國國家主席習近平10月18日在北京宣布推動科技創新，以支持高質量共建一帶一路的內容之一，由重慶和四川兩地輪流舉辦，每兩年舉辦一次。

為期兩天的首屆大會以「共建創新之路，同促合作發展」為主題。中共政治局常委的丁薛祥、重慶市委書記袁家軍、匈牙利國會副主席烏伊海伊（Istvan Ujhelyi）等出席開幕禮。

習近平6日向大會致賀信由袁家軍宣讀。他指出，共建一帶一路進入高質量發展的新階段，科技合作是共建一帶一路合作的重要組成部份。

習近平表示，中國將深入實施一帶一路科技創新行動計劃，推進國際科技創新交流，與各國共同挖掘創新增長潛力，加強創新夥伴關係。

丁薛祥致辭時，則呼籲參與建設一帶一路的國家共同維護真正的多邊主義，推動在凝聚共識的基礎上制定規則，「反對知識封鎖和人為擴大科技鴻溝」。

新任中國科學技術部部長陰和俊，在會上宣讀中國政府新提出的逾800字《國際科技合作倡議》，其中表示「堅決反對限制或阻礙科技合作，損害國際社會共同利益」「堅決反對將科技合作政治化、工具化、武器化，反對以國家安全為藉口實施科技霸權霸凌」。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時分析，中國官方仍以不點名的方式，批評譴責美國在高科技領域搞封鎖，讓北京在科技戰中面臨很大壓力。

美國商務部10月17日宣布收緊對中國人工智能晶片出口管制，以阻止北京獲得美國尖端科技加強解放軍軍力。包括美國、英國在內的「五眼聯盟」（Five Eyes）也發表聯合聲明，指責中國使用人工智能，進行黑客攻擊和間諜活動。

華將擴大科技對外開放力度 並加強知識產權保護

另一方面，丁薛祥6日也表示，中國將進一步擴大國家科技計劃對外開放力度，設立面向全球的科學研究基金，同時也將推動形成尊重知識尊重創造的良好氛圍，加強知識產權保護。

朱鋒分析，中國官方最新表態釋放非常明確的訊號，希望通過一帶一路進一步加大科技領域的合作交流，通過一帶一路外交搞開放包容合作，作為全面回擊西方「小院高牆」的重要內容之一。

但朱鋒也研判，參與建設一帶一路的多數國家，並非中國在高科技領域的主要合作對象，要藉此抵消科技戰中來自美國的壓力「可能路途還比較漫長」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

