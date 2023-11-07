韓國床蝨為患乘客下車驚嚇發現：牠已爬上風褸　地鐵出現一個奇景

韓國床蝨危機始於9月。牠們從歐美國家傳到亞洲後，韓國也發現蝨蹤。9月起韓國首爾、仁川及大邱發現有床蝨，先是在大邱市啟明大學的學生宿舍及仁川的某間汗蒸幕，接着首爾市區25個轄區中，有18個地區陸續報告有發現，自11月5日起至少17宗報告。其中又以龍山為「重災區」。

床蝨「攻陷」韓國部份學校、酒店、古寺院、桑拿浴室及澡堂，令人又煩又怕。從韓國的社交媒體與論壇發文看來，人們相當緊張，擔心被叮咬，以及擔心將牠們帶回家。

韓國文化廣播公司（MBC）7日引述有網民緊張到，出門外罩一件風衣，裏面穿一年連帽衫，再用帽遮蓋頭部。

此人在網上發文時指出交通公具出現一個「奇景」：大家都寧願站着，變成「自願罰企」，都不上坐到布製的座椅上。

有人在6日晚在社交媒體上載一張照片顯示一隻被認為是床蝨的蟲，以及似乎是床蝨死後在類似紙巾物體遺下的血漬。

發文的人說：「請（幫忙）看看牠是否是床蝨，」並補充說：「我乘坐公共交通工具後，在風衣內發現床蝨。」

甚至還有目擊者稱，乘坐公共交通工具時發現有床蝨爬到衣服上。

網民透露自己的行程路線，稱「我從水原乘坐木槿花號列車，在大田站換乘KTX，在東大邱站下車，然後乘坐地鐵。」他還解釋說：「從水原出發的公車、木槿花列車、KTX上，大家都坐在布質座椅上，而從東大邱站出發的地鐵上，大家都站着。」

此人繼續寫道，「我不知道牠什麼時候來我的衣服上。我不認為有被咬到。我在風衣裏面穿了一件連帽衫，甚至遮住了我的頭。」

其他網民看到照片後都討論起來：「這絕對是床蝨」。

社交媒體上還有不少網民分享的個案，人們說他們在家中發現牠們，並詢問「牠們是床蝨嗎？」或分享被床蝨叮咬後出現的傷口的照片。

韓國有人在 2023年11月6日晚在社交媒體上載這張照片顯示了一隻被認為是床蝨的蟲以及似乎是床蝨死後留下的血漬。發文的人說：「請（幫忙）看看牠是否是床蝨，」（韓國MBC網站截圖）

政府聯合應對總部決定6日開始設立床蝨狀況委員會，監測牠們傳播的情況。政府也宣布，臭蟲對主要農藥的抵抗力正在增強，並已開始與環境部討論更換農藥。

韓國鐵路公司也開始在所有國內列車上使用蒸汽清潔、吸塵器和殺蟲劑進行害蟲防治。

斥資300萬防治

韓聯社5日引述有滅蟲公司說，最近2個月接獲有關床蝨防治的查詢電話數量急增，以往平均每天接到兩、三次相關諮詢電話，但單在10月，公司已在首爾市區對80個地點進行防蟲殺蟲工作。

報道稱首爾市人口達940萬，人口密度較高，首爾市政府不敢掉以輕心，計劃緊急撥款5億韓圜（約302萬港元）應對，處理弱勢社群居住的老舊單位或大樓的蟲患。首爾市也從10月31日起，對地方政府、木板村、古寺院等容易有床蝨的住宿設施、澡堂、桑拿浴室等3,175個地點進行檢查。

當局已派員對地鐵、戲院等進行防蟲工作。以首爾地鐵為例，工作人員將定期以高溫蒸氣清潔面料是布的座椅，並將分階段替換。