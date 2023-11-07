韓國床蝨為患乘客下車驚嚇發現：牠已爬上風褸 地鐵出現一個奇景
韓國床蝨危機始於9月。牠們從歐美國家傳到亞洲後，韓國也發現蝨蹤。9月起韓國首爾、仁川及大邱發現有床蝨，先是在大邱市啟明大學的學生宿舍及仁川的某間汗蒸幕，接着首爾市區25個轄區中，有18個地區陸續報告有發現，自11月5日起至少17宗報告。其中又以龍山為「重災區」。
床蝨「攻陷」韓國部份學校、酒店、古寺院、桑拿浴室及澡堂，令人又煩又怕。從韓國的社交媒體與論壇發文看來，人們相當緊張，擔心被叮咬，以及擔心將牠們帶回家。
韓國文化廣播公司（MBC）7日引述有網民緊張到，出門外罩一件風衣，裏面穿一年連帽衫，再用帽遮蓋頭部。
此人在網上發文時指出交通公具出現一個「奇景」：大家都寧願站着，變成「自願罰企」，都不上坐到布製的座椅上。
有人在6日晚在社交媒體上載一張照片顯示一隻被認為是床蝨的蟲，以及似乎是床蝨死後在類似紙巾物體遺下的血漬。
發文的人說：「請（幫忙）看看牠是否是床蝨，」並補充說：「我乘坐公共交通工具後，在風衣內發現床蝨。」
甚至還有目擊者稱，乘坐公共交通工具時發現有床蝨爬到衣服上。
網民透露自己的行程路線，稱「我從水原乘坐木槿花號列車，在大田站換乘KTX，在東大邱站下車，然後乘坐地鐵。」他還解釋說：「從水原出發的公車、木槿花列車、KTX上，大家都坐在布質座椅上，而從東大邱站出發的地鐵上，大家都站着。」
此人繼續寫道，「我不知道牠什麼時候來我的衣服上。我不認為有被咬到。我在風衣裏面穿了一件連帽衫，甚至遮住了我的頭。」
其他網民看到照片後都討論起來：「這絕對是床蝨」。
社交媒體上還有不少網民分享的個案，人們說他們在家中發現牠們，並詢問「牠們是床蝨嗎？」或分享被床蝨叮咬後出現的傷口的照片。
政府聯合應對總部決定6日開始設立床蝨狀況委員會，監測牠們傳播的情況。政府也宣布，臭蟲對主要農藥的抵抗力正在增強，並已開始與環境部討論更換農藥。
韓國鐵路公司也開始在所有國內列車上使用蒸汽清潔、吸塵器和殺蟲劑進行害蟲防治。
斥資300萬防治
韓聯社5日引述有滅蟲公司說，最近2個月接獲有關床蝨防治的查詢電話數量急增，以往平均每天接到兩、三次相關諮詢電話，但單在10月，公司已在首爾市區對80個地點進行防蟲殺蟲工作。
報道稱首爾市人口達940萬，人口密度較高，首爾市政府不敢掉以輕心，計劃緊急撥款5億韓圜（約302萬港元）應對，處理弱勢社群居住的老舊單位或大樓的蟲患。首爾市也從10月31日起，對地方政府、木板村、古寺院等容易有床蝨的住宿設施、澡堂、桑拿浴室等3,175個地點進行檢查。
當局已派員對地鐵、戲院等進行防蟲工作。以首爾地鐵為例，工作人員將定期以高溫蒸氣清潔面料是布的座椅，並將分階段替換。